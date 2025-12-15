Mercedes pone un IMPEGNO importante ad Antonelli per il 2026

Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato che, in vista della prossima stagione con la Mercedes, non potrà permettersi alcun momento di debolezza.

Nonostante il giovane pilota italiano abbia superato il record di punti detenuto da Lewis Hamilton come rookie, non tutti sono ancora convinti del suo potenziale. Durante la sua prima stagione in squadra, infatti, la produzione di punti è rimasta ben indietro rispetto a quella del compagno George Russell, motivo per cui Antonelli sottolinea l’importanza di dare il massimo ad ogni gara per potersi posizionare al meglio nel 2026. Il pilota è determinato e consapevole delle sfide che lo attendono nella prossima campagna.

Antonelli ha spiegato: "Se l'anno prossimo saremo competitivi, non posso permettermi alcun momento di debolezza e devo dare il 100% ogni volta che salgo in macchina". Queste parole evidenziano la sua precisa consapevolezza: ogni singolo giro deve essere eseguito con massima concentrazione, senza spazio per errori. La sfida è lanciata e il giovane pilota sa che solo prestazioni impeccabili potranno consolidare la sua posizione in una delle scuderie più ambite nel panorama della Formula 1.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, vanta un solido background nel motorsport. Suo padre, Marco, ex pilota e proprietario dell’AKM Motorsport, ha sempre incoraggiato la passione per le corse, tanto che già a sette anni Antonelli ha iniziato a gareggiare nei kart, distinguendosi fin da subito e vincendo la finale internazionale dell’EasyKart appena due anni dopo. Successivamente, il giovane ha affinato le proprie abilità nella serie WSK, ottenendo nel 2018 una doppia impresa: la vittoria nella finale della WSK Champions Cup 60 Mini e quella nella finale internazionale della Coppa ROK.

Nel 2019 Antonelli ha dominato la WSK Super Master Series e l’Euro Series, arrivando addirittura quinto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi risultati hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, responsabile della Mercedes, che lo ha accolto nella Mercedes Junior Academy. Nel 2021 il pilota ha fatto il salto verso le monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti: in Italia ha raccolto diversi podi, mentre negli Emirati ha collezionato due vittorie e si è classificato terzo in classifica generale.

L'anno successivo Antonelli ha conquistato la scena della F4 italiana in maniera dominante, vincendo il campionato con l’impresa straordinaria di 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha poi replicato il successo nella serie ADAC F4, aggiudicandosi il titolo grazie a nove vittorie e 12 podi. Questi straordinari traguardi gli hanno aperto la strada verso la griglia di Formula 1, dove ora si affianca a nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Il sostegno di figure di spicco e i commenti positivi da parte di grandi campioni testimoniano il crescente riconoscimento del giovane talento, la cui carriera sembra destinata a brillare nel mondo del motorsport internazionale.

