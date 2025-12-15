Matteo Togninalli, responsabile del reparto ingegneria delle piste in Ferrari, ha espresso il suo punto di vista sui problemi che Lewis Hamilton sta affrontando nel suo primo anno con il team italiano.

Secondo Togninalli, la situazione del pilota britannico è meno negativa di quanto possa apparire e, in certi aspetti, persino migliore di ciò che molti potrebbero immaginare, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare durante questa stagione.

Hamilton ha vissuto un anno complicato con la SF-25 e le circostanze che lo hanno accompagnato, riuscendo a conquistare una sola vittoria nella gara sprint in Cina e terminando la stagione senza salire sul podio.

Al contrario, il compagno Charles Leclerc ha accumulato 86 punti extra e totalizzato sette podi, mentre alcune carenze nella comunicazione hanno alimentato dubbi sul rapporto tra il pilota e la squadra.

Adattarsi a un nuovo ambiente

Per Hamilton, che ha trascorso dieci anni nella stessa scuderia, il passaggio a una nuova dinamica si rivela una sfida non da poco. "È un processo difficile sia per il pilota che per il team, perché ogni scuderia ha il suo modo unico di operare", ha dichiarato Togninalli a PlanetF1.

Nonostante le difficoltà, il pluricampione mondiale si dimostra motivato e attende con entusiasmo l'arrivo delle nuove regolamentazioni del 2026, che potrebbero rappresentare un necessario nuovo inizio.

Anche se le recenti eliminazioni in Q1 hanno scatenato in lui momenti di frustrazione, Hamilton ha ribadito il suo amore per le corse e la volontà di rafforzare la collaborazione con Ferrari.

Togninalli è convinto che, con il tempo e risultati più consistenti, le tensioni diminuiranno e il rapporto, in realtà molto positivo, si consoliderà ulteriormente.

