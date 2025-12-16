F1 Ferrari Oggi: Ruba talenti chiave alla Mercedes; Charles Leclerc indica l'unico modo per vincere

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedì, 15 dicembre 2025, in Formula 1.

Ferrari ha recentemente ingaggiato una specialista in aerodinamica proveniente dal vecchio team Mercedes di Lewis Hamilton, un’operazione che si inserisce in un progetto ambizioso in vista della stagione 2026. LEGGI DI PIÙ

Matteo Togninalli, responsabile del reparto ingegneria delle piste in Ferrari, ha espresso il suo punto di vista sui problemi che Lewis Hamilton sta affrontando nel suo primo anno con il team italiano. LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc, la stella indiscussa della Ferrari in Formula 1, ha ammesso il suo sogno di partecipare e trionfare alle leggendarie 24 Ore di Le Mans. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton è tornato nel Regno Unito dopo una stagione disastrosa in Ferrari. Nonostante le difficoltà e gli innumerevoli alti e bassi, il pilota britannico ha mantenuto un atteggiamento positivo partecipando a un evento speciale organizzato dal brand sportivo Lululemon per i suoi fan. LEGGI DI PIÙ

Después la fine della stagione 2025 ad Abu Dhabi, il cronometro segna già 71 vittorie, ma la prima impresa sul podio per Max Verstappen risale al 2016 in Spagna, un risultato reso possibile anche grazie a Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

