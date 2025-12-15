Leclerc trova l'UNICO modo per vincere con la Ferrari

Charles Leclerc, la stella indiscussa della Ferrari in Formula 1, ha ammesso il suo sogno di partecipare e trionfare alle leggendarie 24 Ore di Le Mans.

Fin da giovane, il pilota monegasco ha coltivato la passione per le gare di durata, ritenendole una sfida unica capace di arricchire il suo percorso sportivo. L'idea di mettersi alla prova sul tracciato storico di Le Mans rappresenta per lui un obiettivo ambizioso, in grado di completare il già brillante curriculum nel mondo delle corse automobilistiche.

La stagione 2025 non ha sorriso a Leclerc: la sua SF-25 si è rivelata troppo instabile e imprevedibile, rendendo difficile opporsi a team come Mercedes, McLaren e persino a rivali di prim'ordine come Max Verstappen. Nonostante le difficoltà, il pilota è riuscito a ottenere un notevole balzo in classifica, superando il suo compagno Lewis Hamilton – sette volte campione – con un vantaggio di 86 punti, cosa che ne ha sottolineato il talento anche in un anno segnato da ostacoli e sfide tecniche.

Negli ultimi tempi la frustrazione nei confronti della Ferrari è diventata sempre più evidente, alimentando voci di possibili cambiamenti futuri nella formazione. Pur essendo solo a 28 anni, Leclerc non ha ancora vissuto una stagione decisiva per la conquista del campionato, e le tensioni interne al team sembrano averlo portato a riflettere su nuove opportunità. Questo clima di incertezza ha spinto il talentuoso pilota a valutare possibili alternative che possano soddisfare la sua voglia di competere ai massimi livelli.

Il recente trionfo della Ferrari nel Campionato Mondiale di Resistenza (WEC) 2025 ha aperto un nuovo scenario per Leclerc, inducendolo a considerare la possibilità di cimentarsi anche nelle corse di endurance. Durante la cerimonia di premiazione della FIA in Uzbekistan, gli è stata posta una domanda sul provare l’esperienza delle 24 Ore di Le Mans, e l’idea si è subito rivelata estremamente allettante. L’opportunità di integrare la Formula 1 con una sfida così impegnativa ha acceso in lui un entusiasmo che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera.

Interpellato sul desiderio di cimentarsi a Le Mans, Leclerc ha risposto con fermezza: "Sicuramente sì. Mi piacerebbe partecipare a questa gara in diverse occasioni. Se decido di affrontare una nuova avventura, il mio obiettivo sarà sempre vincere, e per farlo è necessaria una preparazione rigorosa, visto il livello altissimo di competizione." Queste parole lasciano ben intravedere un futuro ricco di nuove ambizioni e sfide che il pilota intende affrontare con la sua consueta determinazione.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Le imprese della Ferrari al WEC 2025

Nel 2025 la Ferrari ha vissuto una stagione storica in seno al WEC, conquistando il suo primo titolo dal 1972 grazie alla mitica vettura numero 51. Pilotata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e dall’ex di Formula 1 Antonio Giovinazzi, la scuderia ha dimostrato una forza e una coesione tali da permetterle di competere con i migliori team del mondiale di endurance. Questo successo non solo ha riacceso le ambizioni del comparto corse di lunga durata, ma ha anche aperto la porta a nuove prospettive per Leclerc.

Già nel 2023 Ferrari aveva scolpito il suo nome nella storia vincendo le 24 Ore di Le Mans, il primo trionfo in questa gara dal 1965, a testimonianza della rinata brillantezza in questa disciplina. Pur confermando la volontà di mantenere una formazione stellare per la stagione 2026, il team ha lasciato intendere che Leclerc, che non aveva mai progettato di impegnarsi in maniera costante nel WEC, possa ancora esplorare nuove opportunità. Con il contratto esteso fino al 2029, il pilota ha a disposizione il tempo necessario per valutare con attenzione ogni sfida futura.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato