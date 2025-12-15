Effetto Hamilton? La Ferrari ruba talenti chiave alla Mercedes

Ferrari ha recentemente ingaggiato una specialista in aerodinamica proveniente dal vecchio team Mercedes di Lewis Hamilton, un’operazione che si inserisce in un progetto ambizioso in vista della stagione 2026.

Il sette volte campione del mondo, giunto in scuderia a gennaio, ha faticato nel 2025, senza riuscire a salire mai sul podio in nessun Gran Premio, e si è classificato sesto nel campionato piloti. Con l’ultimo anno del suo contratto alle porte, Hamilton spera che i nuovi regolamenti del 2026 gli permettano di volare a bordo di un’auto di nuova generazione, maggiormente in sintonia con il suo stile di guida e le sue capacità.

Un tassello fondamentale per questo nuovo inizio è rappresentato dall’arrivo di Giulia Zoppini, che ha annunciato il suo ingresso in Ferrari tramite LinkedIn. Con oltre due anni di esperienza in Mercedes, dove ha iniziato la sua carriera come ingegnera aerodinamica per poi specializzarsi ulteriormente, Zoppini ha lasciato il suo ex team il mese scorso ed entra a far parte del reparto aerodinamico di Maranello, contribuendo così a rafforzare la sfida della squadra verso il vertice.

Hamilton può lottare per il campionato nel 2026?

Negli ultimi quattro anni completi, a partire dal cambio dei regolamenti nel 2022, il pilota ha vinto solamente due gare.

Il passaggio dalla Mercedes, avvenuto alla fine del 2024, mirava a garantire risultati più brillanti, ma, insieme ai problemi di instabilità dell’auto Ferrari nel 2025, Hamilton ha dovuto affrontare anche difficoltà nelle sessioni di qualifiche.

La speranza è che i nuovi monoplaci del 2026 si adattino meglio alle sue doti, consentendogli di riscattare il ritmo che lo aveva portato al titolo nel 2021, in una battaglia decisa all’ultima gara, mentre il riallineamento delle regole potrebbe supportare Ferrari nel riorganizzare la competizione e creare nuove opportunità nella corsa al vertice.

