Effetto Hamilton? La Ferrari ruba talenti chiave alla Mercedes
Effetto Hamilton? La Ferrari ruba talenti chiave alla Mercedes
Ferrari ha recentemente ingaggiato una specialista in aerodinamica proveniente dal vecchio team Mercedes di Lewis Hamilton, un’operazione che si inserisce in un progetto ambizioso in vista della stagione 2026.
Il sette volte campione del mondo, giunto in scuderia a gennaio, ha faticato nel 2025, senza riuscire a salire mai sul podio in nessun Gran Premio, e si è classificato sesto nel campionato piloti. Con l’ultimo anno del suo contratto alle porte, Hamilton spera che i nuovi regolamenti del 2026 gli permettano di volare a bordo di un’auto di nuova generazione, maggiormente in sintonia con il suo stile di guida e le sue capacità.
Un tassello fondamentale per questo nuovo inizio è rappresentato dall’arrivo di Giulia Zoppini, che ha annunciato il suo ingresso in Ferrari tramite LinkedIn. Con oltre due anni di esperienza in Mercedes, dove ha iniziato la sua carriera come ingegnera aerodinamica per poi specializzarsi ulteriormente, Zoppini ha lasciato il suo ex team il mese scorso ed entra a far parte del reparto aerodinamico di Maranello, contribuendo così a rafforzare la sfida della squadra verso il vertice.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
Hamilton può lottare per il campionato nel 2026?
Negli ultimi quattro anni completi, a partire dal cambio dei regolamenti nel 2022, il pilota ha vinto solamente due gare.
Il passaggio dalla Mercedes, avvenuto alla fine del 2024, mirava a garantire risultati più brillanti, ma, insieme ai problemi di instabilità dell’auto Ferrari nel 2025, Hamilton ha dovuto affrontare anche difficoltà nelle sessioni di qualifiche.
La speranza è che i nuovi monoplaci del 2026 si adattino meglio alle sue doti, consentendogli di riscattare il ritmo che lo aveva portato al titolo nel 2021, in una battaglia decisa all’ultima gara, mentre il riallineamento delle regole potrebbe supportare Ferrari nel riorganizzare la competizione e creare nuove opportunità nella corsa al vertice.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Kimi Antonelli Oggi: Toto Wolff esprime il suo entusiasmo per la maturità; Impegno importante per il 2026
- 2 ore fa
F1 Oggi: Mercedes emette un giudizio definitivo per Antonelli; Esperto della Ferrari parla di Hamilton
- 2 ore fa
F1 Ferrari Oggi: Ruba talenti chiave alla Mercedes; Charles Leclerc indica l'unico modo per vincere
- 2 ore fa
La loro grandezza è finita! La Ferrari riceve la peggiore notizia prima della nuova stagione
- Ieri 20:42
Hamilton se ne va? La Ferrari conferma il suo ingaggio per il 2026
- Ieri 18:56
Effetto Hamilton? La Ferrari ruba talenti chiave alla Mercedes
- Ieri 18:37
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- 2 dicembre
Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026
- 2 dicembre