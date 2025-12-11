F1 Oggi: Svelate le possibilità dei 22 piloti di diventare campioni; Hamilton e Ferrari ottengono un chiave
F1 Oggi: Svelate le possibilità dei 22 piloti di diventare campioni; Hamilton e Ferrari ottengono un chiave
GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedì 11 dicembre 2025 in Formula 1.
La stagione 2025 di Formula 1 si è appena conclusa, ma le quote per la stagione 2026 non tardano ad arrivare, anticipando un campionato ricco di novità e colpi di scena. LEGGI DI PIÙ
La stagione 2025 di Formula 1 è giunta al termine, ma i pronostici delle scommesse hanno già individuato i favoriti per il Campionato Costruttori 2026, stagione che vedrà anche il debutto di Cadillac. LEGGI DI PIÙ
Il pilota della Williams, Carlos Sainz, ha lasciato molti sorpresi con una risposta inaspettata dopo aver superato Lewis Hamilton nel conteggio dei podi, al termine del campionato di F1 di quest'anno. LEGGI DI PIÙ
Nico Rosberg sospetta che Lewis Hamilton stia valutando l'idea di ritirarsi dalla Formula 1, ma invita il pilota britannico a non mollare ancora. LEGGI DI PIÙ
Dopo l'ultima gara della stagione 2025 di Formula 1 ad Abu Dhabi sono state definitive le posizioni nel Campionato Costruttori. Questa classifica non solo determina la distribuzione dei premi, ma stabilisce anche la quota di tempo assegnata per i test nel tunnel del vento durante la prima metà del 2026. LEGGI DI PIÙ
