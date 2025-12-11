close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Ferrari

Hamilton e Ferrari ottengono un vantaggio chiave per il titolo 2026

Hamilton e Ferrari ottengono un vantaggio chiave per il titolo 2026

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Ferrari

Dopo l'ultima gara della stagione 2025 di Formula 1 ad Abu Dhabi sono state definitive le posizioni nel Campionato Costruttori. Questa classifica non solo determina la distribuzione dei premi, ma stabilisce anche la quota di tempo assegnata per i test nel tunnel del vento durante la prima metà del 2026.

Il tunnel è cruciale per lo sviluppo delle monoposto, consentendo di studiare il comportamento dei componenti aerodinamici al passaggio dell'aria. Con in arrivo importanti modifiche regolamentari che interesseranno motori, telaio e carrozzeria, le squadre dovranno utilizzare modelli ridotti, limitati al 60% delle dimensioni reali, al fine di contenere i costi.

Regolamenti nel tunnel del vento

Un anno è articolato in sei Periodi di Test Aerodinamici (ATP). In ciascun periodo i team possono effettuare fino a 320 prove nel tunnel, contando ogni test a partire dal momento in cui la velocità del vento supera i 5 m/s (18 km/h). Delle prove, solo 80 ore possono essere registrate con vento superiore a 15 m/s (54 km/h), ovvero il cosiddetto “tempo di vento attivo”. Complessivamente, ogni squadra dispone di un massimo di 400 ore per ATP se utilizza il 100% del tempo assegnato.

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Red Bull supera la McLaren

Dopo tre ATP – equivalenti alla metà della stagione o a dodici weekend di gare – la classifica dei costruttori determina la distribuzione del tempo nel tunnel a disposizione delle scuderie. La performance in pista è fondamentale: maggiore è il successo, minore viene il tempo concesso. In particolare, la difendente campione McLaren si vede assegnare solo il 70% dei parametri standard, ossia 224 test, 56 ore di “vento attivo” e 280 ore totali per ATP.

Per ogni posizione arretrata si incrementa del 5% il tempo a disposizione, fino a raggiungere il 115% per i team classificatisi al decimo posto o per i nuovi arrivati. Inoltre, dopo una seconda metà stagione complicata, sia Lewis Hamilton che Ferrari hanno beneficiato di un bonus del 5%, portandoli all’85% per l’inizio del 2026.

TeamTempo tunnel (2ª metà 2025)Tempo tunnel (1ª metà 2026)
McLaren70%70%
Mercedes75%75%
Red Bull85%80%
Ferrari80%85%
Williams90%90%
Racing Bulls100%95%
Aston Martin105%100%
Haas95%105%
Alpine115%115%
Audi110% (come Kick Sauber)115% (come team nuovo)
Cadillac115%115%
Kick Sauber110%– (non corre nel 2026)

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Sabotaggio contro Hamilton; Leclerc accusato; Copiano la Mercedes
F1 Ferrari oggi

Ferrari Notizie Oggi: Sabotaggio contro Hamilton; Leclerc accusato; Copiano la Mercedes

  • 19 minuti fa
F1 Oggi: Svelate le possibilità dei 22 piloti di diventare campioni; Hamilton e Ferrari ottengono un chiave
Formula 1

F1 Oggi: Svelate le possibilità dei 22 piloti di diventare campioni; Hamilton e Ferrari ottengono un chiave

  • 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: Campione nel 2026?; Le possibilità della Mercedes; Ecco di delle scommesse
F1 Antonelli oggi

Antonelli Notizie Oggi: Campione nel 2026?; Le possibilità della Mercedes; Ecco di delle scommesse

  • 2 ore fa
GUERRA INTERNA: Hamilton ACCUSA la Ferrari di INGIUSTIZIA nei confronti di Leclerc
Ferrari

GUERRA INTERNA: Hamilton ACCUSA la Ferrari di INGIUSTIZIA nei confronti di Leclerc

  • 3 ore fa
La Mercedes potrebbe accusare la Ferrari di furto a causa di Lewis Hamilton
Ferrari

La Mercedes potrebbe accusare la Ferrari di furto a causa di Lewis Hamilton

  • 3 ore fa
SCANDALO: Svelate le prove del sabotaggio ai danni di Lewis Hamilton alla Ferrari
Ferrari

SCANDALO: Svelate le prove del sabotaggio ai danni di Lewis Hamilton alla Ferrari

  • Oggi 18:53
Più notizie

Molto letto

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

  • 25 novembre
 F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • Ieri 23:00
 Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

  • 25 novembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • 8 dicembre
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • 8 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • 8 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play