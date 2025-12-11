Come se la caverà Antonelli? Vengono svelate le possibilità dei 22 piloti di diventare CAMPIONI DI F1 2026.
La stagione 2025 di Formula 1 si è appena conclusa, ma le quote per la stagione 2026 non tardano ad arrivare, anticipando un campionato ricco di novità e colpi di scena.
Nonostante Lando Norris abbia conquistato il titolo a Abu Dhabi, l’analisi di Betfair evidenzia Max Verstappen come il principale favorito per difendere il suo primato nel prossimo anno di competizioni.
La prossima stagione segna anche un’importante svolta con l’ingresso di Cadillac, che debutta come undicesimo team nel paddock. La presenza di Valtteri Bottas e del già noto Checo Pérez si conferma, sebbene le loro quote non siano delle più allettanti.
Tra i piloti spagnoli, l’arrivo di Adrian Newey sembra aver influenzato la situazione di Fernando Alonso, mentre le aspettative su Carlos Sainz sono più moderate, collocandolo in una posizione di media classifica.
In un quadro simile, la scorsa Alpine di Franco Colapinto rischia di ripetere una stagione difficile come quella del 2025, mentre il giovane talento Andrea Kimi Antonelli si distingue, affermandosi quasi al pari, a soli due posti di distanza, del compagno di squadra George Russell.
Da Ferrari, secondo Betfair, la gerarchia resta invariata con Charles Leclerc che domina Lewis Hamilton, nonostante entrambi risultino rispettivamente come settimo e ottavo favoriti per il titolo mondiale.
Resta da vedere se queste previsioni si riveleranno accurate, e nel frattempo gli appassionati attendono con trepidazione l’inizio di un nuovo emozionante campionato.
Quali sono le quote per il Campionato Piloti F1 2026?
- Max Verstappen - 21/10
- Lando Norris - 3/1
- George Russell - 7/2
- Oscar Piastri - 9/2
- Kimi Antonelli - 12/1
- Fernando Alonso - 17/1
- Charles Leclerc - 25/1
- Lewis Hamilton - 40/1
- Alex Albon - 100/1
- Lance Stroll - 100/1
- Pierre Gasly - 100/1
- Valtteri Bottas - 100/1
- Carlos Sainz - 100/1
- Oliver Bearman - 100/1
- Isack Hadjar - 100/1
- Nico Hulkenberg - 150/1
- Checo Perez - 150/1
- Esteban Ocon - 200/1
- Liam Lawson - 200/1
- Arvid Lindblad - 200/1
- Gabriel Bortoleto - 250/1
- Franco Colapinto - 250/1
