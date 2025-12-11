Sainz dà una risposta INASPETTATA dopo aver battuto Hamilton

Il pilota della Williams, Carlos Sainz, ha lasciato molti sorpresi con una risposta inaspettata dopo aver superato Lewis Hamilton nel conteggio dei podi, al termine del campionato di F1 di quest'anno.

Nonostante le previsioni non fossero a suo favore – molti ritenevano che la sua nuova vettura per la stagione 2025 non gli avrebbe offerto molte opportunità – lo spagnolo ha dimostrato quanto potesse essere competitivo.

Dopo il passaggio dalla Ferrari alla Williams, avvenuto quando la Scuderia firmò il settimo campione, Hamilton, lo scorso anno, e che molti interpretarono come l'inizio del declino per il pilota 31enne, Sainz ha superato ogni aspettativa, conquistando ben due podi nei Gran Premi. Infatti, tra le 24 gare della stagione 2025, il pilota si conferma l'ultimo ad aver vinto una corsa con la Ferrari, evidenziando ulteriormente le difficoltà che Hamilton sta incontrando con la squadra italiana.

Sainz: "Non mi rallegra la striscia negativa di Hamilton"

Nonostante Hamilton, con i suoi sette campionati alle spalle, abbia ottenuto nel 2025 una sola vittoria, emergendo sul podio durante la gara sprint del Gran Premio di Cina con Ferrari, per la prima volta nella sua illustre carriera il pilota non è riuscito a salire sul podio in alcuna gara della stagione – una realtà evidenziata recentemente dalla rivista spagnola Marca. In un’intervista gli è stato chiesto se fosse soddisfatto del vantaggio di 2-0 sui podi rispetto ad Hamilton e, invece di approfittarne per vantarsi, Sainz ha preferito rispondere con grande misura.

«No, sono contento dei miei due podi. Non mi fa piacere assistere alla sfortuna altrui», ha dichiarato. «Sono soddisfatto di aver conquistato due podi con la Williams – uno a Baku e l'altro in Qatar – e anche un podio nella gara sprint ad Austin, specialmente quando l'anno scorso molti dubitavano che potessi riuscirci».

«Quando ho annunciato il passaggio alla Williams ho avvertito una sorta di pietismo nei miei confronti. È stata una sensazione strana, poiché alcuni giornalisti e utenti sui social media lo hanno interpretato in maniera molto diversa», ha spiegato. «Per me si è aperto un nuovo capitolo, un’opportunità fresca: arrivato al paddock martedì scorso per le prove di Abu Dhabi 2024, con il casco bianco e la tuta, sono salito a bordo del Williams e ho iniziato a lavorare senza voltarmi indietro, concentrandomi esclusivamente sul futuro».

