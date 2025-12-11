close global

Lewis Hamilton looking downcast at the Qatar Grand Prix

Si RITIRA? Il compagno di squadra di Hamilton si esprime duramente sulla Ferrari

Alessandro Lombardo
Nico Rosberg sospetta che Lewis Hamilton stia valutando l'idea di ritirarsi dalla Formula 1, ma invita il pilota britannico a non mollare ancora.

L’ex campione del mondo, che nel 2016 strappò il titolo a Hamilton, ha commentato il futuro del britannico in Ferrari, sottolineando come un abbandono del campionato rappresenterebbe una grande delusione per i tifosi.

Rosberg ha dichiarato: “Hamilton si trova in un vero dilemma. È normale giungere a un punto in cui sembra di non poter più andare avanti, in un ambiente spietato. Tuttavia, ritirarsi adesso significherebbe rinunciare a un prestigio enorme, una perdita che nessuno vorrebbe affrontare.”

L’ex pilota ha poi evidenziato che Hamilton ha già concluso una stagione con la Ferrari. “La situazione è complessa e l’unica opzione rimasta è riprovare il prossimo anno, sebbene le condizioni possano addirittura peggiorare”, ha affermato Rosberg.

Durante un’intervista a Sky Sports F1 ha aggiunto: “Deve continuare, concedersi una seconda possibilità e sperare che l’auto del prossimo anno gli dia soddisfazioni. Magari, solo magari, quella vettura sarà un netto miglioramento rispetto a quella di quest’anno.”

Come si è concluso il Campionato Piloti di F1 2025?

