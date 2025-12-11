Si RITIRA? Il compagno di squadra di Hamilton si esprime duramente sulla Ferrari

Nico Rosberg sospetta che Lewis Hamilton stia valutando l'idea di ritirarsi dalla Formula 1, ma invita il pilota britannico a non mollare ancora.

L’ex campione del mondo, che nel 2016 strappò il titolo a Hamilton, ha commentato il futuro del britannico in Ferrari, sottolineando come un abbandono del campionato rappresenterebbe una grande delusione per i tifosi.

Rosberg ha dichiarato: “Hamilton si trova in un vero dilemma. È normale giungere a un punto in cui sembra di non poter più andare avanti, in un ambiente spietato. Tuttavia, ritirarsi adesso significherebbe rinunciare a un prestigio enorme, una perdita che nessuno vorrebbe affrontare.”

L’ex pilota ha poi evidenziato che Hamilton ha già concluso una stagione con la Ferrari. “La situazione è complessa e l’unica opzione rimasta è riprovare il prossimo anno, sebbene le condizioni possano addirittura peggiorare”, ha affermato Rosberg.

Durante un’intervista a Sky Sports F1 ha aggiunto: “Deve continuare, concedersi una seconda possibilità e sperare che l’auto del prossimo anno gli dia soddisfazioni. Magari, solo magari, quella vettura sarà un netto miglioramento rispetto a quella di quest’anno.”

