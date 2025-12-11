Sorpresa per Antonelli! Ecco le possibilità della Mercedes di diventare Campione Costruttori in F1 2026

La stagione 2025 di Formula 1 è giunta al termine, ma i pronostici delle scommesse hanno già individuato i favoriti per il Campionato Costruttori 2026, stagione che vedrà anche il debutto di Cadillac.

Le quote e le analisi dei bookmaker delineano un panorama ricco di novità e sfide, con diverse scuderie pronte a lottare per il titolo in una competizione che promette emozioni e colpi di scena.

McLaren ha confermato il suo primato grazie alle prestazioni convincenti di Lando Norris e Oscar Piastri, e, secondo l’analisi di Betfair, rimane la favorita per conquistare il titolo per il terzo anno consecutivo. Questo trionfo, frutto di una stagione dominante, fa ben sperare nella continuità della squadra britannica, che sembra destinata a conservare il vertice in vista della prossima stagione.

La stagione futura si arricchirà dell’arrivo di Cadillac, che farà il suo ingresso in griglia come undicesima scuderia, affidata a pilotisti come Valtteri Bottas e Checo Pérez, che torneranno a competere. Tuttavia, le quote non sono particolarmente rassicuranti per il nuovo arrivato, anticipando un percorso di sfide che richiederà grande impegno per emergere in un contesto estremamente competitivo.

Per quanto riguarda i piloti di origini ispaniche, l’arrivo di Adrian Newey rappresenta un elemento determinante per Fernando Alonso in Aston Martin, mentre per Carlos Sainz in Williams si adotta un approccio più prudente, posizionandolo nella media classifica. Queste dinamiche interne alle scuderie evidenziano come ogni dettaglio tecnico possa pesare sul successo complessivo, influenzando le strategie nel breve termine.

Nel caso di Franco Colapinto, l’andamento dell’Alpine lascia intravedere un miglioramento rispetto a un 2025 particolarmente difficile, anche se non si prevede un salto di qualità tale da garantire podi costanti. Al contrario, Andrea Kimi Antonelli e George Russell possono sentirsi tranquilli, poiché la Mercedes è considerata la seconda forza con le migliori prospettive per il Campionato Costruttori.

Per Ferrari, l’analisi di Betfair prevede il mantenimento dell’assetto formato da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, supportato dalle nuove regolamentazioni che potrebbero consentire alla casa di compiere un balzo in avanti, posizionandosi come terza tra le migliori squadre e superando le ambizioni di Max Verstappen e Red Bull. Se queste previsioni si confermeranno, la prossima stagione si preannuncia come uno degli scenari più interessanti della Formula 1.

Il tempo ci dirà se i pronostici saranno azzeccati, ma al momento ecco la lista completa delle 11 scuderie in griglia per il 2026 e le loro rispettive possibilità nel Campionato Costruttori di Formula 1.

Quali sono le quote per il Campionato Costruttori di F1 2026?

McLaren - 5/4

Mercedes - 6/4

Ferrari - 6/1

Red Bull - 12/1

Aston Martin - 14/1

Audi - 20/1

Alpine - 40/1

Williams - 40/1

Racing Bulls - 100/1

Haas - 100/1

Cadillac - 200/1

