close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Toto Wolff, Lewis Hamilton

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

Alessandro Lombardo
Toto Wolff, Lewis Hamilton

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 10 dicembre 2025 in Formula 1.

Secondo George Russell, la gara conclusiva ad Abu Dhabi, in cui Mercedes ha chiuso la stagione, si è rivelata piuttosto atipica, soprattutto per quanto riguarda la prestazione di Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton sta vivendo momenti difficili in Ferrari, avvicinandosi ai 41 anni e contando sulla stagione 2026 e sulle nuove regolamentazioni per conquistare un ottavo titolo mondiale. LEGGI DI PIÙ

Il responsabile della Mercedes F1, Toto Wolff, ha rivelato che durante la collaborazione con Lewis Hamilton sono nate delle tensioni reciproche. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli sorprende il mondo con la nuova monoposto della Mercedes ad Abu Dhabi. LEGGI DI PIÙ

Lando Norris ha trionfato al Gran Premio di Abu Dhabi, coronando una stagione ricca di sfide e grandi emozioni. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Leclerc in pericolo; milioni di Cadillac; confermate le minacce
F1 Ferrari oggi

Ferrari Notizie Oggi: Leclerc in pericolo; milioni di Cadillac; confermate le minacce

  • 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: I suoi record nel 2025; Mercedes esita; Sorprende il mondo
F1 Antonelli oggi

Antonelli Notizie Oggi: I suoi record nel 2025; Mercedes esita; Sorprende il mondo

  • 1 ora fa
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
Formula 1

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • 1 ora fa
Charles Leclerc conferma le minacce al suo futuro in Ferrari.
Ferrari

Charles Leclerc conferma le minacce al suo futuro in Ferrari.

  • 2 ore fa
SCANDALO: La Ferrari ha ricevuto MILIONI dalla Cadillac per Checo Pérez
Ferrari

SCANDALO: La Ferrari ha ricevuto MILIONI dalla Cadillac per Checo Pérez

  • 3 ore fa
URGENTE: La Ferrari corre il VERO PERICOLO di perdere Charles Leclerc
Ferrari

URGENTE: La Ferrari corre il VERO PERICOLO di perdere Charles Leclerc

  • Ieri 20:38
Più notizie

Molto letto

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

  • 25 novembre
 F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • Ieri 23:00
 Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

  • 25 novembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • 8 dicembre
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • 8 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • 8 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play