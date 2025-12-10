F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 10 dicembre 2025 in Formula 1.

Secondo George Russell, la gara conclusiva ad Abu Dhabi, in cui Mercedes ha chiuso la stagione, si è rivelata piuttosto atipica, soprattutto per quanto riguarda la prestazione di Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton sta vivendo momenti difficili in Ferrari, avvicinandosi ai 41 anni e contando sulla stagione 2026 e sulle nuove regolamentazioni per conquistare un ottavo titolo mondiale. LEGGI DI PIÙ

Il responsabile della Mercedes F1, Toto Wolff, ha rivelato che durante la collaborazione con Lewis Hamilton sono nate delle tensioni reciproche. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli sorprende il mondo con la nuova monoposto della Mercedes ad Abu Dhabi. LEGGI DI PIÙ

Lando Norris ha trionfato al Gran Premio di Abu Dhabi, coronando una stagione ricca di sfide e grandi emozioni. LEGGI DI PIÙ

