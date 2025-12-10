close global

SCIOCCANTE: Norris organizza una festa scatenata per celebrare il campionato

Alessandro Lombardo
Lando Norris ha trionfato al Gran Premio di Abu Dhabi, coronando una stagione ricca di sfide e grandi emozioni.

A Yas Marina il pilota ha realizzato il sogno di diventare campione mondiale, conquistando un meritato terzo posto e superando per soli due punti Max Verstappen nella classifica finale. Questo risultato rappresenta il culmine di un percorso segnato da impegno e determinazione, che ha visto Norris emergere tra i protagonisti della Formula 1, confermando la sua crescita e la sua affidabilità in pista.

Travolto dall’euforia del momento, Norris è stato accolto all’istante dai calorosi abbracci dei suoi genitori, Adam e Cisca, e dalla compagna Magui Corceiro, proprio al termine della gara. L’emozione si è letta in ogni gesto e i video della festa ad Abu Dhabi hanno rapidamente fatto il giro dei social media. In uno di questi momenti, il campione ha intonato “Sweet Caroline” per un pubblico entusiasta, mentre le note di “We Are the Champions” hanno amplificato l’atmosfera, ricordando in qualche modo, seppur in misura diversa, la sorpresa di Toto Wolff nel 2021.

Chi ha partecipato alla celebrazione del titolo di F1 di Lando Norris?

Le immagini realizzate dalla rinomata organizzazione di eventi Amber Lounge mostrano Norris insieme a Magui Corceiro, immortalati in una serie di scatti condivisi su Instagram che trasmettono complicità e gioia.

L’atmosfera esclusiva è stata arricchita anche dalla presenza della stella Ferrari Charles Leclerc e della sua fidanzata Alexandra Saint Mleux, fotografati mentre si dirigevano verso la festa dopo una giornata ad alta adrenalina. Un cenno d’attenzione è andato ad Adam, il padre di Norris, che con i suoi movimenti energici in un video ha richiamato il vibrante spirito dei balli anni ’90, mentre Cisca Wauman, in secondo piano, sembrava pronta a godersi un meritato riposo dopo una stagione intensa in pista.

