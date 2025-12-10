Mercedes SORPRESA dalla prestazione di Antonelli ad Abu Dhabi

Secondo George Russell, la gara conclusiva ad Abu Dhabi, in cui Mercedes ha chiuso la stagione, si è rivelata piuttosto atipica, soprattutto per quanto riguarda la prestazione di Andrea Kimi Antonelli.

Al termine della prima stagione in Formula 1 per il pilota italiano in scuderia Mercedes, le opinioni sul suo rendimento sono state molto contrastanti. "La partenza non è stata positiva; eravamo privi di ritmo e Kimi si è classificato al quindicesimo posto, una situazione davvero insolita per il nostro team. Siamo sollevati che questa prova sia alle nostre spalle", ha commentato Russell.

Il pilota britannico ha aggiunto: "È stata una gara davvero strana, con una distanza enorme rispetto ai gruppi di testa. Non è normale vedere Kimi finire così in basso. Adesso, con la stagione conclusa, è tempo di riposo per tutti e di concentrarsi già sulle sfide del prossimo anno."

Perché Kimi Antonelli viene chiamato il "Nuovo Max Verstappen"?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli vanta un solido background motoristico: suo padre, Marco, fu pilota e fondò l'AKM Motorsport, squadra attiva nel Campionato Italiano di F4. Il suo percorso nelle corse iniziò nel karting a soli sette anni, dove ben presto emerse un talento fuori dal comune, portandolo a vincere la Gran Final International EasyKart all'età di nove anni. Successivamente si è fatto notare nella serie WSK, conquistando nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e trionfando anche nella finale internazionale della Copa ROK.

L'anno seguente, Antonelli dominò la WSK Super Master Series e l'Euro Series, riuscendo ad arrivare quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Questi risultati gli valsero l'attenzione di Toto Wolff, il responsabile della Mercedes, che lo inserì nella Mercedes Junior Academy. Nel 2021 il pilota fece il salto ai monoplazzi, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti: sebbene la campagna italiana gli abbia regalato alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, vincendo due gare e chiudendo terzo nel campionato generale. Tornato in Italia l'anno successivo,

Antonelli ha dominato il campionato conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, replicando il successo anche nella serie ADAC F4 con nove vittorie e 12 podi. Questi traguardi lo hanno portato a gareggiare in Formula 1, affiancando nomi di spicco come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

