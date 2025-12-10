Fine di un'era? Hamilton esaurisce il tempo in Ferrari

Lewis Hamilton sta vivendo momenti difficili in Ferrari, avvicinandosi ai 41 anni e contando sulla stagione 2026 e sulle nuove regolamentazioni per conquistare un ottavo titolo mondiale. La sua prima esperienza con la Scuderia italiana, infatti, si è rivelata problematica, mettendo in dubbio le possibilità di un futuro brillante.

Il pilota britannico ha subito eliminazioni in Q1 sia a Qatar che ad Abu Dhabi e sembra quasi certo che concluderà la stagione 2025 senza un podio. Nel frattempo, il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, ha messo a segno ben sette podi, contribuendo a creare un notevole divario interno in pista. Anche Nico Rosberg, ex rivale nella lotta per il titolo, ha sottolineato le difficoltà di competere fianco a fianco con un giovane talento come Leclerc.

"Adesso Lewis ha quasi 41 anni e a quell’età diventa difficile migliorare in termini di velocità", ha commentato Rosberg da Abu Dhabi per Sky Sports. "Il tempo non è dalla sua parte e deve confrontarsi con una nuova generazione di piloti, intorno ai 26-27 anni, che hanno già accumulato una notevole esperienza. Senza dubbio, sfidare questi giovani non sarà impresa facile."

Potrà Hamilton risollevarsi nel 2026?

Hamilton ha incontrato notevoli difficoltà nell’era dell’effetto suolo, registrando solo due vittorie a seguito dell’aggiornamento delle normative introdotto nel 2022. In una recente intervista, prima del Gran Premio di Abu Dhabi, il pilota ha ammesso di avere poche speranze riguardo alle prestazioni della monoposto per il 2026. "È davvero complicato immaginare come evolverà la vettura", ha spiegato. "Non voglio concentrarmi sugli aspetti negativi, anche se la sensazione è decisamente diversa e non sono sicuro che piacerà. Potrei rimanere sorpreso se il cambiamento si rivelasse incredibile, magari rendendo gli sorpassi molto più semplici, ma per ora rimane un'incognita."

"Stiamo lavorando con meno carico aerodinamico e una coppia dei motori maggiore. In condizioni di pioggia, immagino che la sfida sarà estremamente ardua, persino più di quanto abbiamo sperimentato finora. Forse non sarà di gradimento ai tecnici vedere che interveniamo sulla gestione della trasmissione e sui parametri di spinta, ma questo cambiamento rappresenta una sfida enorme per tutti noi. Dopotutto, lo sport consiste nel superare continuamente se stessi e, se facessimo sempre le stesse cose, tutto risulterebbe molto più semplice."

