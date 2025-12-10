Antonelli sorprende con la sua NUOVA Mercedes

Jak Crawford ha chiuso l'ultimo giorno di test della Formula 1 ad Abu Dhabi dimostrando di essere il pilota più veloce. Il giovane talento dell’Aston Martin ha registrato un impressionante tempo di 1.23.766, mentre Andrea Kimi Antonelli, della Mercedes, si è distinto mettendo alla prova i "mule car" con i pneumatici che saranno introdotti nel 2026.

La giornata al Circuito Yas Marina è stata interamente dedicata al futuro, in particolare per Pirelli, con diverse scuderie impegnate a sperimentare i nuovi pneumatici. I "mule car" sono stati appositamente modificati per replicare i livelli di carico aerodinamico previsti per la prossima stagione, offrendo al contempo ai giovani piloti l’opportunità di acquisire esperienza sul campo.

Verstappen e Russell assenti

La sessione si è svolta senza la presenza di Max Verstappen e George Russell, assenti per non aver partecipato ai test. In loro assenza, Isack Hadjar ha preso il volante per la Red Bull Racing a bordo del "mule car", mentre Ayumu Iwasa, alle prime armi, ha gareggiato per il team di Milton Keynes. In Mercedes, Antonelli è stato continuamente impegnato e ha colto l’occasione per testare un alettone anteriore speciale, che verrà introdotto il prossimo anno per permettere, nelle rettilinee, il passaggio a una configurazione a bassa carica aerodinamica e minima resistenza.

Risultati

La differenza tra i "mule car" e i monoplaci dei giovani piloti è stata evidente: coloro che correvano con un maggior carico aerodinamico e pneumatici del 2025 hanno conquistato i migliori tempi. Nella sessione mattutina, Luke Browning ha registrato un tempo di 1.23.920 con la sua Williams, ma successivamente Crawford ha superato quella prestazione, assicurandosi il miglior tempo della giornata.

Paul Aron, della Sauber, si è piazzato al secondo posto, seguito da Browning, che ha concluso terzo. Antonelli si è classificato sesto, emergendo come il più veloce all’interno della categoria dei "mule car". Il suo tempo di 1.25.170 è risultato inferiore di quasi un secondo e mezzo rispetto a quello di Crawford, a causa delle nuove regolamentazioni sulla pressione dei pneumatici e degli effetti dell’aerodinamica attiva imposti da Pirelli.

La sessione è proseguita senza incidenti gravi, fatta eccezione per una collisione causata da Riyo Hirakawa: un errore alla prima curva lo ha portato fuori pista con l'intervento della bandiera rossa, anche se è riuscito a rientrare in breve tempo nei test.

