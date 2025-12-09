close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Kimi Antonelli esaurisce le opzioni in Formula 1; Lewis Hamilton progetta di sparire dalla Ferrari

F1 Oggi: Kimi Antonelli esaurisce le opzioni in Formula 1; Lewis Hamilton progetta di sparire dalla Ferrari

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Martedì 9° dicembre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton è apparso visibilmente scosso dalla sua prima stagione in Ferrari, dove i risultati ottenuti sono stati ben al di sotto delle aspettative sia sue che della Scuderia. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli è arrivato con grandi aspettative, essendo paragonato ad alcuni dei più grandi talenti della storia, ma per Pedro De la Rosa il giovane pilota sta già beneficiando dell’esperienza maturata nelle categorie inferiori. LEGGI DI PIÙ

Durante il Gran Premio di Abu Dhabi, Andrea Kimi Antonelli ha catturato un dettaglio che ha immediatamente fatto calare un silenzio carico di significato. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton chiude definitivamente il turbolento capitolo del 2025. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton chiude in modo inusuale la stagione 2025 di Formula 1 ad Abu Dhabi. Per la prima volta in carriera, il pilota britannico conclude l'anno senza salire sul podio. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Ingaggia elemento dalla Mercedes; Rivelata data chiave per 2026
F1 Ferrari oggi

Ferrari Notizie Oggi: Ingaggia elemento dalla Mercedes; Rivelata data chiave per 2026

  • 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: Provoca salida de Marko; Se le acaba el crédito; mensaje doloroso
F1 Antonelli oggi

Antonelli Notizie Oggi: Provoca salida de Marko; Se le acaba el crédito; mensaje doloroso

  • 1 ora fa
F1 Oggi: Kimi Antonelli esaurisce le opzioni in Formula 1; Lewis Hamilton progetta di sparire dalla Ferrari
Formula 1

F1 Oggi: Kimi Antonelli esaurisce le opzioni in Formula 1; Lewis Hamilton progetta di sparire dalla Ferrari

  • 1 ora fa
Antonelli esaurisce le opzioni in F1
Mercedes

Antonelli esaurisce le opzioni in F1

  • 1 ora fa
Antonelli, il MIGLIOR partente nei test post-stagione di F1 2025; Ferrari, LONTANO dalla vetta
F1 2025

Antonelli, il MIGLIOR partente nei test post-stagione di F1 2025; Ferrari, LONTANO dalla vetta

  • Oggi 15:26
CONFERMATO: la Ferrari ha una data di inizio per il 2026!
Ferrari

CONFERMATO: la Ferrari ha una data di inizio per il 2026!

  • Oggi 19:00
Più notizie

Molto letto

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

  • 25 novembre
 Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

  • 25 novembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • Ieri 01:23
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • Ieri 01:49
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • Ieri 02:02
 Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

  • 2 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play