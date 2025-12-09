F1 Oggi: Kimi Antonelli esaurisce le opzioni in Formula 1; Lewis Hamilton progetta di sparire dalla Ferrari
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Martedì 9° dicembre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton è apparso visibilmente scosso dalla sua prima stagione in Ferrari, dove i risultati ottenuti sono stati ben al di sotto delle aspettative sia sue che della Scuderia. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli è arrivato con grandi aspettative, essendo paragonato ad alcuni dei più grandi talenti della storia, ma per Pedro De la Rosa il giovane pilota sta già beneficiando dell’esperienza maturata nelle categorie inferiori. LEGGI DI PIÙ
Durante il Gran Premio di Abu Dhabi, Andrea Kimi Antonelli ha catturato un dettaglio che ha immediatamente fatto calare un silenzio carico di significato. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton chiude definitivamente il turbolento capitolo del 2025. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton chiude in modo inusuale la stagione 2025 di Formula 1 ad Abu Dhabi. Per la prima volta in carriera, il pilota britannico conclude l'anno senza salire sul podio. LEGGI DI PIÙ
