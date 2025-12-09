Antonelli esaurisce le opzioni in F1

Andrea Kimi Antonelli è arrivato con grandi aspettative, essendo paragonato ad alcuni dei più grandi talenti della storia, ma per Pedro De la Rosa il giovane pilota sta già beneficiando dell’esperienza maturata nelle categorie inferiori.

A conclusione della sua prima stagione in Formula 1 con Mercedes, le opinioni degli addetti ai lavori sono contrastanti riguardo alla performance dell’italiano.

“Ogni pilota è diverso, ma la Formula 1 è spietata e a volte non offre quei cinque anni di grazia per imparare”, ha commentato il manager di Aston Martin. “Fortunatamente per Antonelli, il percorso nelle categorie minori gli ha dato un bagaglio di esperienza prezioso”, ha concluso Pedro De la Rosa.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, vanta un pedigree nel mondo delle corse. Suo padre, Marco, era pilota e proprietario dell’AKM Motorsport, team che gareggia nel Campionato Italiano di F4. La carriera di Antonelli iniziò all’età di sette anni nel mondo dei kart, dove ben presto si distinse per il suo talento, vincendo la Granda Finale Internazionale EasyKart a soli nove anni.

Dopo questo promettente inizio, Antonelli ha affinato le sue capacità nella serie WSK e, nel 2018, ha conquistato la finale della WSK Champions Cup 60 Mini, trionfando contestualmente nella finale internazionale della Coppa ROK. L’anno seguente, il giovane dominò la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi successi non passarono inosservati: Toto Wolff, il capo della Mercedes, lo ha infatti inserito nella Mercedes Junior Academy.

Successivamente, Antonelli ha fatto il salto ai monoposto nel 2021, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Mentre in Italia la sua campagna gli ha assicurato numerosi podi, è negli Emirati che ha davvero brillato, ottenendo due vittorie e chiudendo in terza posizione nella classifica generale.

L'anno seguente, Antonelli è tornato a far parlare di sé nella F4 italiana, emergendo come una forza dominante. Ha letteralmente spazzato via la concorrenza, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato questo successo anche nella serie ADAC F4, aggiudicandosi il titolo con nove vittorie e ben 12 podi.

Tutti questi traguardi hanno propulso Antonelli in Formula 1, dove oggi condivide la griglia di partenza con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e altri ancora. Ad esempio, Lewis Hamilton lo ha sostenuto calorosamente, mentre il bicampion spagnolo ha espresso pareri positivi sul suo ingresso nel mondiale.

