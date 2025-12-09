Hamilton confessa il suo storico anno da INCUBO alla Ferrari
Lewis Hamilton è apparso visibilmente scosso dalla sua prima stagione in Ferrari, dove i risultati ottenuti sono stati ben al di sotto delle aspettative sia sue che della Scuderia.
Il sette volte campione si è trovato spesso nella difficile posizione di assistere, gara dopo gara, alla straordinaria prestazione del compagno di squadra, Charles Leclerc.
L’adattamento alla nuova vettura, subentrata a Carlos Sainz, si è protratto molto più del previsto e, per la prima volta in carriera, Hamilton ha trascorso un’intera stagione lontano dal gradino del podio.
La delusione di Hamilton continua
Dopo la fine del campionato, il pilota ha dichiarato ai media di sentirsi profondamente frustrato per come si sono evoluti i fatti in Ferrari. "Mi sento davvero male. Questa è stata la stagione peggiore della mia carriera e, nonostante i miei sforzi, le cose sembrano andare solo in peggior modo.
Sto valutando tutte le opzioni, sia all’interno che all’esterno della vettura", ha spiegato. Le prestazioni della scuderia hanno spinto Hamilton a mettere in discussione le proprie capacità, una criticità che era già emersa durante il Gran Premio d’Ungheria.
Parallelamente, anche Charles Leclerc ha affrontato una stagione complicata, al punto da far sorgere dei dubbi sulla sua permanenza a lungo termine in Ferrari.
