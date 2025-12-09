VIDEO: Il momento che ha lasciato Antonelli senza parole e addolorato ad Abu Dhabi

Durante il Gran Premio di Abu Dhabi, Andrea Kimi Antonelli ha catturato un dettaglio che ha immediatamente fatto calare un silenzio carico di significato.

Dopo una prova a Qatar, durante la quale il pilota italiano è stato bersaglio di numerosi attacchi e minacce in seguito al sorpasso subito da Lando Norris verso la fine della gara, a Yas Marina Antonelli aveva ben chiaro che la serata avrebbe segnato molto di più della sua semplice battaglia in pista.

Un episodio destinato a rimanere nella storia della Formula 1 si è verificato al termine della competizione: il giovane pilota ha chiesto in radio alla Mercedes di come si fosse deciso il campionato.

La risposta, benché breve, è stata devastante: Norris aveva vinto per soli due punti, esattamente quelli guadagnati nel confronto a Qatar, facendo scaturire un silenzio profondo e carico di emozione.

Kimi: “By how many points did Lando win the championship?”

Race engineer: “Just two points.”

Kimi: falls completely silent

This is why Kimi was devastated and why he offered his apologies to Max Verstappen after the race.pic.twitter.com/EieesklnoH — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) December 8, 2025

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Perché Kimi Antonelli è definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una vera dinastia del motorsport. Suo padre, Marco, è stato pilota e fondatore dell'AKM Motorsport, squadra attiva nel Campionato Italiano di F4. La carriera del giovane Antonelli è cominciata all'età di sette anni sui kart, dove ha subito manifestato un talento eccezionale, conquistando due anni dopo il titolo della Gran Final Internazionale EasyKart.

Successivamente, il pilota ha affinato le sue capacità partecipando alle competizioni della serie WSK. Nel 2018 ha trionfato nella finale della WSK Champions Cup 60 Mini, aggiudicandosi anche la finale internazionale della Coppa ROK. L'anno seguente ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi risultati eccezionali hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, il capo della Mercedes, che lo ha inserito nella prestigiosa Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 Antonelli ha fatto il grande salto ai monoposto, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. In terra italiana ha raccolto alcuni podi, ma è stato nel circuito degli Emirati che ha realmente brillato, ottenendo due vittorie e chiudendo la stagione al terzo posto in classifica. Nell’anno successivo, tornato in Italia, ha dominato in maniera inarrestabile, imponendosi nel campionato con 13 vittorie e pole position quasi in ogni appuntamento. Ha replicato questa impressionante prestazione nella serie ADAC F4, aggiudicandosi il titolo con nove vittorie e dodici podi.

Tutti questi successi hanno consacrato Kimi Antonelli come una promessa destinata a lasciare il segno nella Formula 1, affiancandosi a nomi illustri come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Già da subito, personalità del calibro di Lewis e il doppio campione del mondo spagnolo hanno espresso stima e fiducia nel suo notevole potenziale.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!