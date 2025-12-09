L'hanno rotto! Hamilton progetta di sparire dalla Ferrari

Lewis Hamilton chiude definitivamente il turbolento capitolo del 2025.

Il suo primo anno in Ferrari si è rivelato ben lontano dalle aspettative: il britannico, che non è mai salito sul podio, ha subito un notevole impatto sul suo equilibrio mentale. Di conseguenza, ha deciso di “spegnersi” durante la pausa invernale per ritrovare serenità lontano dai riflettori.

In un’intervista esclusiva a ESPN, il sette volte campione del mondo ha manifestato il proprio stancamento per una stagione difficile in Ferrari.

“Non vedo l’ora di lasciarmi tutto alle spalle”, ha dichiarato, sottolineando come il sesto posto in classifica – privo di podii – e le settimane finali, segnate da evidenti momenti di frustrazione davanti alle telecamere, abbiano messo a dura prova la sua pazienza.

Disconnettersi

Dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, in cui, nonostante una stagione turbolenta, Hamilton si è classificato ottavo nel campionato, gli è stato chiesto se fosse già pronto ad affrontare la nuova stagione. “Per ora, aspetto soltanto la pausa invernale”, ha risposto. “Ho bisogno di staccare completamente: non intendo comunicare con nessuno e lascerò da parte il mio telefono. Voglio davvero disconnettermi dal vortice mediatico.”

Quando gli è stato chiesto se avesse mai vissuto senza il telefono, il pilota ha spiegato: “No, l’ho sempre avuto con me. Ma questa volta è deciso: lo lascio da parte.” A 40 anni, pur mostrando toni cupi, Hamilton possiede ancora un contratto per la stagione prossima, in cui le nuove regolamentazioni potrebbero riportare Ferrari ai vertici del campionato.

