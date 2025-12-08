F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 7° dicembre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton ha concesso la sua ultima intervista nel 2025, la più scoraggiante della sua carriera, dopo una prestazione fiacca al Gran Premio di Abu Dhabi. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton si trova in gravi difficoltà dopo un desastroso esordio con la Ferrari. Nonostante il contratto che lo lega a Maranello fino al 2027, il futuro del sette volte campione del mondo è oggetto di un attento esame.LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton oggi: NOTIZIA DELL'ULTIMO MINUTO - VIDEO del TERRIBILE incidente ad Abu Dhabi. LEGGI DI PIÙ
Ferrari oggi: il NUOVO messaggio di Carlos Sainz alla Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton oggi: ammette di aver ROVINATO le sue qualifiche con la Ferrari. LEGGI DI PIÙ
