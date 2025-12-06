Il NUOVO DOLOROSO messaggio di Carlos Sainz alla Ferrari

Carlos Sainz ha inviato un messaggio amaro alla Ferrari dopo le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi.

Parlando con i media dopo l'ultima sessione di qualifica dell'anno, il pilota nato a Madrid ha espresso la sua soddisfazione per aver scelto il team Williams, decisione presa in seguito al licenziamento dalla Scuderia Ferrari. "Sono soddisfatto della mia scelta di essere con la Williams", ha dichiarato.

Ricorda come lo scorso anno arrivò vestito di bianco, senza sponsor e con un casco anch'esso bianco, esperienza che molti interpretarono con compassione. Oggi, con tre podi alle spalle, il suo debutto in Williams si conferma promettente.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

