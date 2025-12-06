ULTIMA ORA: VIDEO del TERRIBILE incidente di Lewis Hamilton ad Abu Dhabi
Lewis Hamilton ha subito un terribile incidente nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi.
Il sette volte campione del mondo è andato in testacoda dopo aver perso il controllo della sua vettura, finendo contro il muro. Vale la pena notare che il britannico ha avuto notevoli difficoltà a gestire la SF-25.
L'incidente di Hamilton ha portato all'esposizione della bandiera rossa per consentire la rimozione della vettura e la riparazione delle barriere. Questa è stata solo la prima interruzione dovuta a un incidente durante il fine settimana.
Here's what happened to Lewis 💥 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/YBZRvnH15k— Formula 1 (@F1) December 6, 2025
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
