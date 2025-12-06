Lewis Hamilton ammette di aver ROVINATO le sue qualifiche con la Ferrari
Lewis Hamilton ha ammesso di essere responsabile di aver rovinato le sue qualifiche con la Ferrari per il Gran Premio di Abu Dhabi.
Visitamente sconfitto, il sette volte campione del mondo ha parlato apertamente alla stampa della sua prestazione nell'ultimo weekend dell'anno: "Penso che la maggior parte del giro sia stata sufficiente per sorpassare.
"Non l'ho semplicemente finito. La squadra ha fatto un ottimo lavoro. Meritano sicuramente di meglio", ha riconosciuto.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
