Hamilton, devastato e perso, ammette il FALLIMENTO della Ferrari

Lewis Hamilton ha concesso la sua ultima intervista nel 2025, la più scoraggiante della sua carriera, dopo una prestazione fiacca al Gran Premio di Abu Dhabi.

Per la prima volta, il pilota britannico non è riuscito a salire sul podio prima della conclusione della stagione e, nel momento in cui ha appreso la notizia, ha confidato al suo ingegnere Riccardo Adami: "Ancora una volta, amico, mi dispiace davvero." Il 40enne, entrato a far parte della Ferrari a gennaio, sta attraversando notevoli difficoltà e attualmente occupa il sesto posto nel campionato piloti. Durante l'intervista a Sky Sports F1 con Rachel Brookes, Hamilton traspariva un evidente stato d'animo abbattuto.

Hamilton ha spiegato che sono stati effettuati diversi aggiustamenti sulla vettura, che, secondo lui, sembrava in condizioni ottimali. Quando gli è stato chiesto se il messaggio via radio facesse riferimento alla sessione di qualifiche, ha semplicemente annuito. La giornalista ha poi osservato: "E non riesci più a ritrovare quella scintilla che ti ha sempre contraddistinto", a cui il pilota ha nuovamente confermato con un cenno, prima che l'intervista si concludesse bruscamente.

Come potrà riprendersi Lewis Hamilton da questa situazione?

Le dichiarazioni rilasciate durante la stagione 2025 hanno mostrato momenti molto intensi e un evidente calo di fiducia nelle proprie capacità. Recentemente, il pilota ha ammesso di aver atteso con un certo sollievo la fine della stagione, pur confessando di non provare lo stesso entusiasmo per il 2026, l'ultimo anno del suo contratto con Ferrari.

Tuttavia, il nuovo anno vedrà l'arrivo di una generazione completamente rinnovata di vetture, frutto di cambiamenti regolamentari radicali che potrebbero valorizzare al meglio le sue doti. I modelli attuali, in uso dal 2022, hanno permesso a Hamilton di assicurarsi solo due vittorie in quattro stagioni, mentre le imminenti novità potrebbero rivoluzionare il panorama competitivo, offrendo alla Ferrari l'opportunità di ambire a posizioni di vertice in griglia.

