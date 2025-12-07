La Ferrari sarà tra loro? Svelati i piani di Hamilton per il 2026

Lewis Hamilton si trova in gravi difficoltà dopo un desastroso esordio con la Ferrari. Nonostante il contratto che lo lega a Maranello fino al 2027, il futuro del sette volte campione del mondo è oggetto di un attento esame.

La stagione debuttante con i rossoneri ha evidenziato nuove incertezze. Durante il weekend del Gran Premio del Qatar il pilota 40enne non è riuscito a superare la prima sessione di qualifiche, concludendo la gara domenicale al dodicesimo posto.

Con soli 152 punti in classifica, è indietro di 78 punti rispetto al compagno Charles Leclerc e rischia di chiudere la stagione senza salire sul podio. Questo periodo difficile segue il clamore mediatico generato dal passaggio da Mercedes alla Ferrari, un’unione che si sta rivelando ben lontana dall’essere una favola.

Hamilton guiderà la Ferrari nel 2026?

Ora l’attenzione si concentra sul 2026. Riuscirà la Ferrari a proporre finalmente un pacchetto competitivo in grado di garantirne il successo sia a Hamilton che a Leclerc? E, ancor più importante, il britannico sarà pronto a cogliere l’occasione?

L’esperto di Sky Sports F1, David Croft, ha rivelato di aver raccolto informazioni sul prossimo passo del pilota. Durante il suo podcast settimanale ha commentato: “Da quello che sento, dopo numerose conversazioni con il team e con lo stesso Lewis, sono convinto che non si arrenda. Tornerà l’anno prossimo con una carica maggiore, più concentrazione e la determinazione necessaria per lasciarsi alle spalle questa stagione e dare il massimo per la Ferrari.”

Nonostante la volontà di superare le difficoltà del 2025, Croft ha ammesso che se l’auto continuerà a non essere all’altezza, gli sforzi potrebbero non bastare. “Se la Ferrari riuscirà a mettere a punto il pacchetto definitivo, i risultati arriveranno in pista. Chi lo sa”, ha aggiunto. Hamilton concluderà la stagione 2025 ad Abu Dhabi, dopo aver ottenuto una sola vittoria in Cina durante lo sprint. La sua partecipazione alla FP1 a Yas Marina è stata sostituita da Arthur Leclerc, fratello di Charles.

È stata una stagione altalenante per l’ex stella di McLaren e Mercedes, segnata da risultati deludenti, interviste cupe e recenti critiche da parte del presidente della Ferrari, John Elkann. Resta da vedere se il 2026 sarà l’anno in cui i venti cambieranno in meglio per il campione britannico.

