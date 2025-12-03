F1 Oggi: Ferrari ha danneggiato Lewis Hamilton; Helmut Marko fa qualcosa di molto insolito con Kimi Antonelli
GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 3° dicembre 2025 in Formula 1.
Dopo 23 emozionanti gare nella stagione di Formula 1 2025, il destino del campionato si deciderà una volta per tutte al Gran Premio di Abu Dhabi. Per la prima volta dal 2021, il titolo piloti resta in gioco in vista dell'ultima gara della stagione. LEGGI DI PIÙ
Helmut Marko si è scusato per il trambusto suscitato dalle sue dichiarazioni su Andrea Kimi Antonelli dopo il Gran Premio del Qatar. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha dimostrato un forte sostegno verso i suoi colleghi della Ferrari, che hanno dovuto fare i conti con una pressione enorme durante la stagione 2025 di Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha vissuto un vero incubo con la Ferrari, una situazione che ha fatto discutere quasi tutti. Ora, il campione di F1, Max Verstappen, commenta il declino del suo ex rivale, sottolineando la difficile condizione in cui si trova il sette volte campione del mondo. LEGGI DI PIÙ
Tras mesi di risposte tiepide nelle interviste, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha deciso di parlare chiaro e mettere in discussione alcuni aspetti della Formula 1. LEGGI DI PIÙ
