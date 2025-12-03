Verstappen sostiene che la Ferrari ha danneggiato Hamilton

Lewis Hamilton ha vissuto un vero incubo con la Ferrari, una situazione che ha fatto discutere quasi tutti. Ora, il campione di F1, Max Verstappen, commenta il declino del suo ex rivale, sottolineando la difficile condizione in cui si trova il sette volte campione del mondo.

È comprensibile che Hamilton perda gradualmente l’entusiasmo nel corso della stagione. Ogni weekend emerge una nuova prova di difficoltà, come evidenziato dalle sue recenti prestazioni.

Il Gran Premio del Qatar ha rappresentato l’ultimo ostacolo per il britannico. Dopo essere stato eliminato nella prima sessione di qualifiche, sia nella prova veloce sia in quella principale, Hamilton si è classificato dodicesimo, un risultato che lo ha lasciato senza parole.

Seppure la SF-25 non sia stata mai l’auto più intuitiva da guidare quest’anno, le difficoltà di Hamilton sono state accentuate dalle prestazioni brillanti del suo giovane compagno, Charles Leclerc. Il pilota monegasco, infatti, ha mostrato momenti di grande forma durante la stagione 2025, ottenendo ben sette podi quando la vettura offriva performance elevate, in netto contrasto con Hamilton, che si è limitato a posizioni vicine al quarto posto.

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Verstappen mostra la sua solidarietà con Hamilton

Anche in Qatar, dove persino Leclerc è rimasto senza parole osservando il caos in casa Ferrari, il pilota monegasco è riuscito a portare la sua monoposto fino alla Q3, pur dovendosi accontentare di una griglia posizionata dietro Pierre Gasly e Carlos Sainz. Prima che i problemi emergessero completamente, Max Verstappen – ex rivale di Hamilton nella lotta per il titolo del 2021 – aveva commentato la serie di difficoltà del britannico, spiegando quanto sia complicato competere contro un compagno di squadra di tale valore.

«Se non ti senti sicuro o a tuo agio all’interno della scuderia, non riesci a dare il meglio di te, e questo si nota», ha affermato Verstappen alla stampa. «Lasci alle spalle una squadra che, in Mercedes, era come una seconda famiglia e dove hai costruito una carriera importante; cambiare rotta in maniera così radicale non è affatto semplice. Inoltre, ti trovi a competere con qualcuno – come Charles – che porta con sé una notevole esperienza. La battaglia è davvero dura. L’età, poi, non gioca a tuo favore: non diventi più veloce con il trascorrere degli anni – forse la perdita di velocità non è evidente, ma le prestazioni non migliorano – mentre Charles continua a evolversi, rendendo la sfida ancora più difficile.»

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!