Lewis Hamilton scatenato! Il verdetto BRUTALE sul GP del Qatar
Lewis Hamilton scatenato! Il verdetto BRUTALE sul GP del Qatar
Tras mesi di risposte tiepide nelle interviste, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha deciso di parlare chiaro e mettere in discussione alcuni aspetti della Formula 1.
La sua prestazione in qualifiche a Qatar, che lo ha visto classificarsi al 18° posto, ha rappresentato il secondo weekend consecutivo in cui è stato eliminato durante la prima fase (Q1). In questa occasione, inoltre, non è riuscito a risalire in classifica fino a ottenere una posizione che gli garantisse punti in gara.
Dopo aver concluso la gara sprint al 17° posto, Hamilton si è piazzato al 12° nel GP, entrando così in una lotta serrata per mantenere il sesto posto nella classifica piloti. Nel frattempo, il giovane esordiente Kimi Antonelli si mostra estremamente competitivo, a sole una gara di distanza dalla retroguardia del campionato.
Il britannico ha poi criticato aspramente la regola obbligatoria delle due soste, introdotta a Qatar per contenere l’eccessiva usura dei pneumatici nelle estreme condizioni del deserto.
L’uscita anticipata della safety car ha infatti costretto quasi tutte le scuderie a dirigersi in pit stop nello stesso giro, in una gara durata 57 giri, situazione che ha chiaramente frustrato Hamilton. In un’intervista post-gara, ha commentato: “È davvero frustrante, e quando tutti si fermano nello stesso giro, non si può parlare di una gara competitiva.”
Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!
Hamilton potrà avere successo nel 2026?
Durante il suo primo anno in Ferrari, molte discussioni si sono focalizzate sulle prospettive di miglioramento per il 2026, anno in cui la squadra potrebbe beneficiare di significative modifiche regolamentari. Questi cambiamenti potrebbero permettere ad Hamilton di guidare una nuova generazione di monoposto, dopo quattro stagioni in cui è stato lontano dalla lotta per il titolo. Tuttavia, in una recente apparizione a Las Vegas, il pilota britannico ha ammesso che anche il 2026 non lo entusiasma particolarmente, una posizione difficile da comprendere per i suoi sostenitori.
Nonostante le critiche all’attuale generazione di vetture, che gli ha garantito appena due vittorie in quattro stagioni, a Qatar Hamilton ha mostrato un lato più ottimista commentando: “Sono entusiasta della nuova generazione di auto”. Ha aggiunto: “Nel corso della mia carriera ho visto molti design, ma quello attuale è, forse, il peggior esempio. Se prima anche la generazione del 2009 aveva le sue lacune, almeno godevamo di pneumatici con maggiore presa. Ora, con la mancanza di stabilità e una struttura eccessivamente rigida, si perde il piacere di competere: che senso ha una gara in cui nessuno riesce a superare l’altro?”
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari Notizie Oggi: Hamilton sostituito; Annunciano nuovo contratto; Si lamenta della stampa
- 26 minuti fa
F1 Oggi: Ferrari ha danneggiato Lewis Hamilton; Helmut Marko fa qualcosa di molto insolito con Kimi Antonelli
- 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: Marko provocato; Mercedes risponde alla Red Bull; Mercedes derubata
- 2 ore fa
Guai per Antonelli? Mercedes annuncia ULTIMA ORA: rapina nella sua sede
- 3 ore fa
ATTENZIONE: Ferrari annuncia un NUOVO contratto in vista di Abu Dhabi
- Oggi 19:00
La Mercedes risponde alla Red Bull dopo i maltrattamenti a Kimi Antonelli
- Oggi 18:00
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- Ieri 23:37
Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026
- Ieri 23:40
Previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi; ultime da Yas Marina
UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas
- 19 novembre