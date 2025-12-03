Lewis Hamilton scatenato! Il verdetto BRUTALE sul GP del Qatar

Tras mesi di risposte tiepide nelle interviste, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha deciso di parlare chiaro e mettere in discussione alcuni aspetti della Formula 1.

La sua prestazione in qualifiche a Qatar, che lo ha visto classificarsi al 18° posto, ha rappresentato il secondo weekend consecutivo in cui è stato eliminato durante la prima fase (Q1). In questa occasione, inoltre, non è riuscito a risalire in classifica fino a ottenere una posizione che gli garantisse punti in gara.

Dopo aver concluso la gara sprint al 17° posto, Hamilton si è piazzato al 12° nel GP, entrando così in una lotta serrata per mantenere il sesto posto nella classifica piloti. Nel frattempo, il giovane esordiente Kimi Antonelli si mostra estremamente competitivo, a sole una gara di distanza dalla retroguardia del campionato.

Il britannico ha poi criticato aspramente la regola obbligatoria delle due soste, introdotta a Qatar per contenere l’eccessiva usura dei pneumatici nelle estreme condizioni del deserto.

L’uscita anticipata della safety car ha infatti costretto quasi tutte le scuderie a dirigersi in pit stop nello stesso giro, in una gara durata 57 giri, situazione che ha chiaramente frustrato Hamilton. In un’intervista post-gara, ha commentato: “È davvero frustrante, e quando tutti si fermano nello stesso giro, non si può parlare di una gara competitiva.”

Hamilton potrà avere successo nel 2026?

Durante il suo primo anno in Ferrari, molte discussioni si sono focalizzate sulle prospettive di miglioramento per il 2026, anno in cui la squadra potrebbe beneficiare di significative modifiche regolamentari. Questi cambiamenti potrebbero permettere ad Hamilton di guidare una nuova generazione di monoposto, dopo quattro stagioni in cui è stato lontano dalla lotta per il titolo. Tuttavia, in una recente apparizione a Las Vegas, il pilota britannico ha ammesso che anche il 2026 non lo entusiasma particolarmente, una posizione difficile da comprendere per i suoi sostenitori.

Nonostante le critiche all’attuale generazione di vetture, che gli ha garantito appena due vittorie in quattro stagioni, a Qatar Hamilton ha mostrato un lato più ottimista commentando: “Sono entusiasta della nuova generazione di auto”. Ha aggiunto: “Nel corso della mia carriera ho visto molti design, ma quello attuale è, forse, il peggior esempio. Se prima anche la generazione del 2009 aveva le sue lacune, almeno godevamo di pneumatici con maggiore presa. Ora, con la mancanza di stabilità e una struttura eccessivamente rigida, si perde il piacere di competere: che senso ha una gara in cui nessuno riesce a superare l’altro?”

