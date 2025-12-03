NUOVO capitolo della soap opera! Marko fa qualcosa di molto insolito con Antonelli

Helmut Marko si è scusato per il trambusto suscitato dalle sue dichiarazioni su Andrea Kimi Antonelli dopo il Gran Premio del Qatar.

Inizialmente, il consigliere della Red Bull aveva affermato che il giovane pilota della Mercedes, Lando Norris, avrebbe tentato di superarlo; tuttavia, rivedendo le immagini, ha subito ritrattato il suo commento.

L'incidente, verificatosi proprio prima della fine della gara, vide Antonelli perdere il controllo della monoposto, consentendo a Norris — in testa al campionato in quel momento — di recuperare terreno. All'inizio si ipotizzava che il pilota Mercedes avesse cedeva volontariamente la propria posizione, una dinamica che aveva acceso l'indignazione dei tifosi di Milton Keynes, tanto da portare Marko a commentare: "Antonelli glielo ha fatto da parte".

Marko si scusa

Le dichiarazioni dell'austriaco hanno innescato un'ondata di critiche sui social nei confronti del giovane pilota. In un'intervista rilasciata a F1-Insider, il consigliere della Red Bull ha spiegato: "Ho esaminato attentamente le immagini. A un primo sguardo sembrava che Antonelli potesse fare di più per gestire la situazione; tuttavia, una seconda analisi ha chiarito che si è trattato di un errore del pilota, senza alcuna intenzione deliberata. Mi dispiace che abbia ricevuto così tante critiche online e tengo a precisare che non ha mai agito apposta per consentire a Norris di passarlo."

Toto Wolff, capo del team Mercedes, ha risposto alle accuse, sottolineando che non vi è stato alcun favoritismo verso la McLaren, nonostante l'utilizzo di un motore Mercedes. "Lottiamo per il secondo posto nel campionato dei costruttori e non offriamo mai trattamenti di favore a nessuno. Antonelli ha commesso un errore e, come lui, io ne sono profondamente dispiaciuto", ha affermato l'austriaco.

