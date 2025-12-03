Hamilton difende con sincerità e sincerità la Ferrari e la sua pressione.

Lewis Hamilton ha dimostrato un forte sostegno verso i suoi colleghi della Ferrari, che hanno dovuto fare i conti con una pressione enorme durante la stagione 2025 di Formula 1.

Arrivato alla scuderia italiana in partenza dalla Mercedes, il pilota si trova ora ad affrontare uno dei periodi più difficili della sua carriera, secondo diverse fonti. Dopo il Gran Premio di Las Vegas, Hamilton, 40 anni, ha definito il 2025 «la peggiore stagione della sua vita», a causa delle ripetute difficoltà con il SF-25, che gli hanno impedito di salire sul podio con il caratteristico rosso Ferrari, situazione che non è migliorata nemmeno a Qatar.

All’inizio della stagione, Hamilton aveva confermato che la Ferrari avrebbe concentrato i propri sforzi sul 2026, preparandosi in anticipo per le nuove regolamentazioni, strategia che poteva portare un cambiamento positivo sia per il campione che per il team.

Tuttavia, il britannico ha stupito il paddock a Las Vegas, dichiarando di non essere particolarmente entusiasta all’idea di affrontare la prossima stagione. Pur facendo spesso trasparire un’immagine pessimistica durante i weekend di gara, Hamilton ha espresso pubblicamente il suo appoggio alla squadra di Formula 1 della Scuderia.

Hamilton risponde alle critiche psicologiche mosse dalla guida Ferrari

Prima della penultima gara del 2025, il direttore del team, Fred Vasseur, aveva ammesso: “Fin dalle prime fasi della stagione, credo verso la fine di aprile, abbiamo deciso di puntare al 2026. È stata una decisione difficile e, forse, ho sottovalutato in parte l’impatto psicologico.”

Hamilton ha poi riflettuto sul fatto che questo cambio di strategia potesse avere ripercussioni sul morale dell’intera squadra. Riconoscendo le difficoltà nel rappresentare la Ferrari in una stagione tanto complessa, il campione ha dichiarato:

“Per tutti i meccanici, ingegneri e il personale della fabbrica, capisco quanto possano pesare i risultati negativi. Non è solo una questione aerodinamica: la continua negatività dei media e le critiche che arrivano a casa, con ripercussioni sulle famiglie, aggravano ulteriormente la situazione.”

