Previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi; ultime da Yas Marina

Dopo 23 emozionanti gare nella stagione di Formula 1 2025, il destino del campionato si deciderà una volta per tutte al Gran Premio di Abu Dhabi. Per la prima volta dal 2021, il titolo piloti resta in gioco in vista dell'ultima gara della stagione.

Lando Norris guida la lotta e basterà che arrivi tra i primi tre al circuito di Yas Marina per mettere al sicuro il suo campionato. Quattro volte campione, Max Verstappen è a 12 punti dal leader e, insieme a Oscar Piastri, che si trova a 16 punti di distanza, la sfida è tuttora aperta.

La vittoria di Verstappen in Qatar, unitamente a una quarta posizione di Norris, ha permesso all’ollandese di avvicinarsi a un primato, puntando a un quinto titolo mondiale consecutivo. La battaglia ad Abu Dhabi si preannuncia piena di emozioni tra questi protagonisti, mentre le condizioni climatiche del circuito potrebbero giocare un ruolo decisivo nello svolgimento della gara.

Previsioni Meteo per il Gran Premio di Abu Dhabi 2025

Venerdì, 5 dicembre (FP1 e FP2)

Dopo il weekend sprint in Qatar, Abu Dhabi torna al classico formato di weekend gara, con due sessioni libere in programma per venerdì. La prima sessione si svolgerà in condizioni pomeridiane, con temperature intorno ai 27°C, sebbene il sole far percepire circa 31°C, e un’umidità al 46%. Non sono attese precipitazioni né raffiche di vento particolarmente forti, a differenza di quanto accaduto in Qatar. La seconda sessione, disputata in orario serale simile a quello della qualificazione e della gara, vedrà un lieve calo delle temperature fino a 25°C al tramonto, offrendo condizioni più affini a quelle che si sperimenteranno nelle fasi decisive.

Sabato, 6 dicembre (FP3 e Qualifica)

Sabato si terrà l’ultima sessione di prove libere, con temperature attese intorno ai 28°C e una sensazione termica che potrebbe raggiungere i 32°C. L’umidità rimarrà stabile, intorno al 45%, e, come per il resto della giornata, non sono previste piogge. La qualificazione, una delle sessioni più importanti della stagione, si disputerà in un clima leggermente più fresco, con circa 26°C, un cielo sereno, umidità che salirà al 58% e venti moderati di circa 7 mph. In assenza di precipitazioni, i piloti lotteranno per la pole position facendo affidamento unicamente sul ritmo. Domenica, 7 dicembre (Gara)

La gara prenderà il via all’alba, per poi trasformarsi in uno spettacolo emozionante al crepuscolo lungo i 58 giri in palio. I punti in palio decideranno il campione della stagione 2025, con la bandiera a scacchi a sancire il destino della competizione. Al via, la temperatura sarà di 27°C, per poi scendere a circa 25°C con il calar del sole. Non sono previste precipitazioni, anche se l’umidità potrebbe salire fino al 60%, e i venti, inizialmente fino a 10 mph, potrebbero spingere i piloti a rivedere i punti di frenata in alcune curve. Si consiglia di monitorare eventuali variazioni del meteo in vista del weekend.

