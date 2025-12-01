F1 Oggi: Il commento sarcastico di Lewis Hamilton; Max Verstappen vince il GP del Qatar
F1 Oggi: Il commento sarcastico di Lewis Hamilton; Max Verstappen vince il GP del Qatar
GPFans ti porta le notizie più interessanti su di Domenico 30° novembre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton ha vissuto un’altra giornata difficile con la Ferrari, ma la colpa non è da attribuire solo al pilota: anche le recenti decisioni della FIA hanno pesato sul risultato. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha vissuto un’altra gara da dimenticare con la Ferrari, confermandosi come protagonista di una stagione che, finora, si sta rivelando la peggiore della sua carriera. LEGGI DI PIÙ
El Gran Premio del Qatar ha regalato a Max Verstappen una nuova chance per contendersi il titolo piloti in questa stagione. Verstappen ha dominato la gara a Lusail, seguito sul podio da Oscar Piastri e Carlos Sainz, in una competizione che ha visto momenti di grande spettacolo e imprevedibilità. LEGGI DI PIÙ
Helmut Marko sospetta che durante il Gran Premio del Qatar McLaren e Mercedes abbiano messo in atto un gioco scorretto. LEGGI DI PIÙ
Lando Norris è rimasto intrappolato per lunghi momenti dietro Andrea Kimi Antonelli, tanto da far pensare che il britannico non avrebbe potuto superare la quinta posizione. LEGGI DI PIÙ
