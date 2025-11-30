La Red Bull punta il dito contro l'interferenza INTENZIONALE della Mercedes nei confronti di Verstappen

Helmut Marko sospetta che durante il Gran Premio del Qatar McLaren e Mercedes abbiano messo in atto un gioco scorretto.

Nella gara, Lando Norris era in quinta posizione, subito dietro Kimi Antonelli, ma nella penultima curva ha compiuto un sorpasso sorprendente. Secondo Marko, sembra esserci un accordo tra le due scuderie, dato che la McLaren utilizza i motori forniti dal team tedesco, gettando così ombre sulla correttezza della competizione.

Norris ha vissuto una prestazione altalenante in Qatar, penalizzato in particolare da una strategia di gara poco efficace. Dopo il secondo pit stop, il pilota britannico è rientrato in pista in quinta posizione, posizionandosi alle spalle di Antonelli e senza riuscire a superare la Mercedes.

Giro dopo giro, Norris cercava l’attimo giusto per recuperare terreno, ma non è mai riuscito a impostare un attacco incisivo, lasciandosi quasi condannare a un modesto quinto posto, finché un inaspettato balzo verso la fine della gara non ha cambiato le sorti.

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Marko rileva una manovra intenzionale di Mercedes lasciando passare Norris

L’unico sorpasso realizzato da Norris, superando Antonelli, potrebbe rivelarsi decisivo nella prossima sfida ad Abu Dhabi. Marko sostiene l’ipotesi che McLaren abbia beneficiato di un trattamento di favore da parte della Mercedes, evidenziando il legame stretto tra le due squadre, essendo la McLaren una scuderia cliente dei tedeschi.

"Antonelli ha fatto lasciar passare Norris", ha dichiarato Marko a Sky Sports Germania, sottolineando come la mossa sia stata troppo evidente e rafforzando così le speculazioni su un presunto accordo. Inoltre, va considerato se questo comportamento infranga qualche norma, dato che potrebbe essere normale che una vettura di un team affiliato debba dare spazio in certe situazioni. Nel suo intervento, Marko non ha nascosto le proprie emozioni, lasciando trasparire il suo forte disappunto per quanto accaduto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!