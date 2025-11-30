Lando Norris è rimasto intrappolato per lunghi momenti dietro Andrea Kimi Antonelli, tanto da far pensare che il britannico non avrebbe potuto superare la quinta posizione.

Tuttavia, nell'ultima curva ha saputo sfruttare l'occasione per sorpassare l'italiano. Secondo quanto si commenta in Red Bull Racing, il sorpasso potrebbe essere stato frutto di una mossa intenzionale: Antonelli, infatti, avrebbe deliberatamente lasciato passare Norris.

Il Gran Premio del Qatar sembrava offrire alla McLaren l'opportunità di colpire decisivamente nella lotta per il titolo mondiale, tanto che Norris osava sognare il suo primo campionato.

La gara, però, ha seguito una piega inaspettata. A seguito di un incidente tra Nico Hülkenberg e Pierre Gasly, la safety car è rientrata in pista, obbligando quasi tutte le scuderie a effettuare una delle due soste previste. McLaren ha scelto di rimanere in pista, trovandosi così nella necessità di recuperare terreno.

Antonelli si è fatto da parte apposta?

La serie di soste ha portato Norris a concludere in quinta posizione, complicandogli l’obiettivo di accumulare i punti necessari. Rimasto per gran parte della gara in scia ad Antonelli, il sorpasso si è rivelato decisivo. Con questo passaggio, il britannico sa che ad Abu Dhabi basterà concludere in quarta – anziché in terza – per aggiudicarsi il campionato, a patto che Max Verstappen vinca l’ultima gara della stagione.

La situazione sembrava definirsi, finché il leader del campionato non ha subito un imprevisto. Antonelli ha infatti commesso un errore uscendo dalla pista e rimanendo immobile mentre Norris lo superava per assicurarsi la quarta posizione. In Red Bull, si è ipotizzato che l’azione potesse essere stata tutta intenzionale.

Gianpiero Lambiase ha commentato, attraverso la radio tecnica, rivolgendosi a Verstappen: "Non riesco a capire cosa sia successo con Antonelli, Max. Sembra si sia fatto da parte volontariamente per lasciare passare Norris", dichiarando l’ingegnere visibilmente irritato.

