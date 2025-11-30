Imbrogli? Antonelli è ACCUSATO di aver favorito la McLaren
Imbrogli? Antonelli è ACCUSATO di aver favorito la McLaren
Lando Norris è rimasto intrappolato per lunghi momenti dietro Andrea Kimi Antonelli, tanto da far pensare che il britannico non avrebbe potuto superare la quinta posizione.
Tuttavia, nell'ultima curva ha saputo sfruttare l'occasione per sorpassare l'italiano. Secondo quanto si commenta in Red Bull Racing, il sorpasso potrebbe essere stato frutto di una mossa intenzionale: Antonelli, infatti, avrebbe deliberatamente lasciato passare Norris.
Il Gran Premio del Qatar sembrava offrire alla McLaren l'opportunità di colpire decisivamente nella lotta per il titolo mondiale, tanto che Norris osava sognare il suo primo campionato.
La gara, però, ha seguito una piega inaspettata. A seguito di un incidente tra Nico Hülkenberg e Pierre Gasly, la safety car è rientrata in pista, obbligando quasi tutte le scuderie a effettuare una delle due soste previste. McLaren ha scelto di rimanere in pista, trovandosi così nella necessità di recuperare terreno.
Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!
Antonelli si è fatto da parte apposta?
La serie di soste ha portato Norris a concludere in quinta posizione, complicandogli l’obiettivo di accumulare i punti necessari. Rimasto per gran parte della gara in scia ad Antonelli, il sorpasso si è rivelato decisivo. Con questo passaggio, il britannico sa che ad Abu Dhabi basterà concludere in quarta – anziché in terza – per aggiudicarsi il campionato, a patto che Max Verstappen vinca l’ultima gara della stagione.
La situazione sembrava definirsi, finché il leader del campionato non ha subito un imprevisto. Antonelli ha infatti commesso un errore uscendo dalla pista e rimanendo immobile mentre Norris lo superava per assicurarsi la quarta posizione. In Red Bull, si è ipotizzato che l’azione potesse essere stata tutta intenzionale.
Gianpiero Lambiase ha commentato, attraverso la radio tecnica, rivolgendosi a Verstappen: "Non riesco a capire cosa sia successo con Antonelli, Max. Sembra si sia fatto da parte volontariamente per lasciare passare Norris", dichiarando l’ingegnere visibilmente irritato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Leclerc denuncia il pessimo giudizio della FIA in F1
- 26 minuti fa
Verstappen vince il GP del Qatar; Sainz scrive la storia; Antonelli brilla
- Ieri 18:36
Il commento sarcastico di Hamilton che farà arrabbiare la FIA
- 2 ore fa
Hamilton spiega cosa serve per avere successo in Ferrari
- 2 ore fa
Leclerc non ha paura di lamentarsi di quanto sia ORRIBILE la Ferrari.
- 2 ore fa
La Red Bull punta il dito contro l'interferenza INTENZIONALE della Mercedes nei confronti di Verstappen
- Ieri 20:16
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas
- 19 novembre
Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!
- 19 novembre
Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull
- 19 novembre
Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas
- 19 novembre