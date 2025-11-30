close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz, Williams, COTA, USGP, 2025

Verstappen vince il GP del Qatar; Sainz scrive la storia; Antonelli brilla

Verstappen vince il GP del Qatar; Sainz scrive la storia; Antonelli brilla

Alessandro Lombardo
Carlos Sainz, Williams, COTA, USGP, 2025

El Gran Premio del Qatar ha regalato a Max Verstappen una nuova chance per contendersi il titolo piloti in questa stagione. Verstappen ha dominato la gara a Lusail, seguito sul podio da Oscar Piastri e Carlos Sainz, in una competizione che ha visto momenti di grande spettacolo e imprevedibilità.

L’inizio della gara fu estremamente caotico: dalla prima curva comparve il Safety Car e Nico Hülkenberg fu costretto a ritirarsi dopo aver fatto contatto con Pierre Gasly, costringendo le scuderie, in particolare i McLaren, a rivedere completamente la propria strategia.

Fernando Alonso ha dimostrato perché è ancora uno dei piloti migliori, realizzando una delle sue prestazioni più convincenti della stagione; grazie a questo ottavo posto segna il ritorno in area punti dopo una lunga siccità. Nel frattempo, Carlos Sainz ha fatto la storia per la Williams, riportando il team sul podio con un sorprendente terzo posto.

Franco Colapinto ha continuato a emergere come protagonista nel finale della stagione, mostrando un ritmo superiore a quello di Pierre Gasly, sebbene non sia riuscito a raccogliere punti. Sul fronte Mercedes, entrambi i piloti hanno garantito al team un notevole afflusso di punti, mentre la prestazione di Andrea Kimi Antonelli, che ha tenuto a bada Lando Norris per gran parte della gara, sarà ricordata come una vera masterclass di guida.

Al contrario, la Ferrari si sta allontanando sempre più dalla lotta per il campionato costruttori, trovandosi al margine della classifica e destinata a mancare il podio delle prime tre scuderie.

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Come si è concluso il Gran Premio del Qatar 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Leclerc denuncia il pessimo giudizio della FIA in F1
Formula 1

Leclerc denuncia il pessimo giudizio della FIA in F1

  • 26 minuti fa
Verstappen vince il GP del Qatar; Sainz scrive la storia; Antonelli brilla
Formula 1

Verstappen vince il GP del Qatar; Sainz scrive la storia; Antonelli brilla

  • Ieri 18:36
Il commento sarcastico di Hamilton che farà arrabbiare la FIA
Formula 1

Il commento sarcastico di Hamilton che farà arrabbiare la FIA

  • 2 ore fa
Hamilton spiega cosa serve per avere successo in Ferrari
Ferrari

Hamilton spiega cosa serve per avere successo in Ferrari

  • 2 ore fa
Leclerc non ha paura di lamentarsi di quanto sia ORRIBILE la Ferrari.
Ferrari

Leclerc non ha paura di lamentarsi di quanto sia ORRIBILE la Ferrari.

  • 2 ore fa
La Red Bull punta il dito contro l'interferenza INTENZIONALE della Mercedes nei confronti di Verstappen
Formula 1

La Red Bull punta il dito contro l'interferenza INTENZIONALE della Mercedes nei confronti di Verstappen

  • Ieri 20:16
Più notizie

Molto letto

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

  • 25 novembre
 Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

  • 25 novembre
 UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas

UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas

  • 19 novembre
 Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!

Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!

  • 19 novembre
 Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull

Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull

  • 19 novembre
 Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas

Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas

  • 19 novembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play