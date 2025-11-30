Verstappen vince il GP del Qatar; Sainz scrive la storia; Antonelli brilla

El Gran Premio del Qatar ha regalato a Max Verstappen una nuova chance per contendersi il titolo piloti in questa stagione. Verstappen ha dominato la gara a Lusail, seguito sul podio da Oscar Piastri e Carlos Sainz, in una competizione che ha visto momenti di grande spettacolo e imprevedibilità.

L’inizio della gara fu estremamente caotico: dalla prima curva comparve il Safety Car e Nico Hülkenberg fu costretto a ritirarsi dopo aver fatto contatto con Pierre Gasly, costringendo le scuderie, in particolare i McLaren, a rivedere completamente la propria strategia.

Fernando Alonso ha dimostrato perché è ancora uno dei piloti migliori, realizzando una delle sue prestazioni più convincenti della stagione; grazie a questo ottavo posto segna il ritorno in area punti dopo una lunga siccità. Nel frattempo, Carlos Sainz ha fatto la storia per la Williams, riportando il team sul podio con un sorprendente terzo posto.

Franco Colapinto ha continuato a emergere come protagonista nel finale della stagione, mostrando un ritmo superiore a quello di Pierre Gasly, sebbene non sia riuscito a raccogliere punti. Sul fronte Mercedes, entrambi i piloti hanno garantito al team un notevole afflusso di punti, mentre la prestazione di Andrea Kimi Antonelli, che ha tenuto a bada Lando Norris per gran parte della gara, sarà ricordata come una vera masterclass di guida.

Al contrario, la Ferrari si sta allontanando sempre più dalla lotta per il campionato costruttori, trovandosi al margine della classifica e destinata a mancare il podio delle prime tre scuderie.

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Come si è concluso il Gran Premio del Qatar 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!