Hamilton spiega cosa serve per avere successo in Ferrari

Lewis Hamilton ha vissuto un’altra gara da dimenticare con la Ferrari, confermandosi come protagonista di una stagione che, finora, si sta rivelando la peggiore della sua carriera.

Quando sembrava che il passaggio nella Scuderia potesse costituire un traguardo ambito per entrambe le parti, la realtà ha preso una piega inaspettata. Il Gran Premio del Qatar a Lusail ha evidenziato come la carriera del sette volte campione stia attraversando un momento di difficoltà che richiede nuove energie e determinazione.

Secondo Hamilton, “non si tratta tanto di pazienza quanto di resilienza: ho bisogno di una forza mentale per proseguire e superare gli ostacoli”.

¿Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con la Ferrari?

Secondo il giornalista italiano Leo Turrin, l’accordo con la Ferrari è tutt’altro che temporaneo. “È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con una visione che si estende fino al 2026.

L’ipotesi di vederlo vestire il rosso sembrava appartenere ai sogni più sfrenati. Stiamo assistendo a un evento storico: un pilota di tale calibro non ha mai corso per la Ferrari. Michael Schumacher, ad esempio, aveva vinto solo due campionati al suo arrivo, e questo rende l’operazione davvero straordinaria. Come afferma Mogol, se funzionerà o meno, lo scopriremo col tempo”, ha dichiarato per Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale, la Scuderia Ferrari ha precisato che Hamilton entrerà a far parte del team a partire dal 2025, con un contratto pluriennale. Inoltre, va sottolineato che si tratta di un accordo estremamente vantaggioso per il pilota britannico, destinato a mantenerlo tra i corridori meglio retribuiti del campionato.

