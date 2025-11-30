Il commento sarcastico di Hamilton che farà arrabbiare la FIA

Lewis Hamilton ha vissuto un’altra giornata difficile con la Ferrari, ma la colpa non è da attribuire solo al pilota: anche le recenti decisioni della FIA hanno pesato sul risultato.

Nel Gran Premio del Qatar disputato a Lusail, la regolamentazione ha imposto l’utilizzo dello stesso set di pneumatici per un massimo di 25 giri, costringendo tutte le scuderie a programmare due soste obbligatorie. Tale scelta ha uniformato le strategie in pista, riducendo i vari spostamenti in griglia e suscitando apprezzabili critiche tra addetti ai lavori.

La mancanza di varianti tattiche ha sollevato una serie di dubbi sul formato della gara. Quando gli è stato chiesto come migliorare questa impostazione, Hamilton ha risposto in modo schietto: “Non lo so, non è il mio compito ideare questo tipo di gare”. Le sue parole evidenziano il disagio di fronte a regole che, seppur pensate per omogeneizzare la competizione, sembrano aver appiattito le manovre strategiche dei team.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo il giornalista italiano Leo Turrin, l’accordo non sarà di breve durata: “È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha sottoscritto un contratto 2+1, con una visione che arriva fino al 2026”. L’ipotesi di vedere il sette volte campione in rosso, un’immagine che fino a poco tempo fa apparteneva al regno dell’impossibile, segna un evento storico nel panorama della Formula 1. Nessun altro pilota con un palmarès così prestigioso aveva mai indossato la tuta della Ferrari, richiamando in mente i primi anni di Michael Schumacher quando arrivò in rosso con due titoli già alle spalle.

Nell'annuncio ufficiale, la Scuderia Ferrari ha confermato l’ingresso di Hamilton a partire dal 2025, precisando che si tratta di un contratto pluriennale. Oltre all’importanza sportiva di questo passaggio, l’accordo si rivela estremamente vantaggioso anche dal punto di vista economico, posizionando il pilota britannico tra i corridori meglio pagati dell'intera griglia.

