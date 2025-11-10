close global

﻿
Kimi Antonelli in Brazil

F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Controverso contatto tra Charles Leclerc; Eroico per il GP del Brasile

F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Controverso contatto tra Charles Leclerc; Eroico per il GP del Brasile

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in Brazil

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 9° novembre 2025 in Formula 1.

Charles Leclerc ha terminato la gara di São Paulo in maniera precoce e con evidente frustrazione, dopo un weekend già costellato di imprevisti. Nei primi giri si è verificato un controverso contatto tra Kimi Antonelli e Óscar Piastri, che ha portato la Mercedes a deviare contro la Ferrari guidata dal monegasco. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio del Brasile ha regalato a Lando Norris l'opportunità di avvicinarsi in modo decisivo al titolo piloti di questa stagione. Norris ha conquistato il primo posto nella gara svoltasi a Interlagos, affiancato da Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen sul podio. LEGGI DI PIÙ

Il comitato organizzatore del Gran Premio del Brasile ha preso misure immediate per intervenire su Interlagos. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli inizierà il Gran Premio di San Paolo di Formula 1 questa domenica, partendo dalla testa fila. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Lando Norris reagisce alla minaccia in Brasile. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Carlos Sainz NEGA il suo risultato in Brasile. LEGGI DI PIÙ

Classifiche F1

