Antonelli rivela la sua più grande FRUSTRAZIONE al GP del Brasile
Kimi Antonelli inizierà il Gran Premio di San Paolo di Formula 1 questa domenica, partendo dalla testa fila.
Dopo una qualificazione intensa davanti a un pubblico brasiliano appassionato, il giovane pilota Mercedes ha conquistato il secondo posto, ma non nasconde la frustrazione di ripartire ancora dalla P2, subito dietro Lando Norris.
Durante la sessione sprint sul circuito di Interlagos si è dimostrato il più competitivo dei due, fermandosi a soli 0,179 secondi dal rivale. Antonelli punta a sfruttare al massimo la partenza per cercare di superare Norris fin dall’inizio della gara.
Irritazione di Antonelli e strategia per superare Norris all’avvio
«Per essere sincero, mi frustra dover partire ancora una volta dietro di lui», ha confessato il pilota dopo la sessione in Brasile.
«Eravamo davvero vicini anche durante la Sprint di questa mattina, ma le condizioni del vento hanno reso la qualificazione particolarmente difficile, impedendomi di cominciare con una volta perfetta. Tuttavia, l’ultimo giro è stato decisivo e mi ha permesso di ottenere un tempo competitivo che mi lascia soddisfatto nel partire dalla P2. Conoscendo la rapidità della McLaren, è fondamentale avere un’ottima partenza per oltrepassare Norris e mantenere un ritmo costante durante la gara.»
