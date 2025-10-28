Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Andrea Kimi Antonelli si avvicina sempre di più al record storico di Lewis Hamilton in Formula 1

Il pilota italiano è molto vicino a battere uno dei record più impressionanti del sette volte campione del mondo: il numero di punti conquistati da un debuttante nella sua prima stagione in F1.

Nel 2007, il britannico di Stevenage riuscì a ottenere 109 punti, anche se va notato che questo risultato era basato su un sistema di punteggio diverso da quello attuale. Antonelli, a diverse gare dalla fine, ne ha già 97.

Pertanto, il pilota Mercedes nella stagione 2025 è a soli 13 punti dal stabilire un nuovo record e superare uno dei migliori nella storia della massima categoria.

Quanto durerà il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 nella massima categoria, e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Sebbene la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di scarsi risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

