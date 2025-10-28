Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen' della Mercedes

La formazione Mercedes, confermata con Andrea Kimi Antonelli e George Russell, ha suscitato notevoli impressioni, soprattutto per il pilota britannico.

Russell ha recentemente rinnovato il suo contratto con il team e, in un’intervista a The Telegraph, ha svelato l’inserimento di una clausola speciale che gli permette di avere il pieno controllo sul proprio futuro.

Durante l’estate si erano diffusi voci sulla possibile entrata di Max Verstappen in Mercedes; tuttavia, il pilota olandese ha smentito tali speculazioni durante il weekend in Ungheria, ribadendo il suo impegno in Red Bull fino al 2026. Alcuni, inoltre, ipotizzano che il quattro volte campione del mondo potrebbe cambiare scuderia in futuro.

Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari

Russell voleva chiudere l'accordo nel 2024

A metà ottobre è stata ufficialmente confermata la firma dell’estensione contrattuale, anche se secondo Russell l’accordo avrebbe dovuto essere concluso già l’anno scorso.

"Ogni cosa accade per una ragione. Avevo pianificato di firmare il contratto nell’ottobre 2024, ma l’offerta ricevuta oggi è infinitamente migliore rispetto a quella che mi sarebbe stata proposta allora. Talvolta bisogna puntare sulle proprie capacità e sono convinto che questo mi renderà ancora più forte", ha spiegato il pilota.

Ha poi aggiunto che, se otterrà risultati di alto livello nel prossimo anno, una clausola prevede l’estensione automatica del contratto fino al 2027. "Il mio posto nel 2027 dipenderà interamente dalle mie prestazioni. Non starò a meraviglia di nessuno e non ripeteremo lo scenario di sei mesi fa. Se darò il massimo, resterò al 100%", ha concluso Russell.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!