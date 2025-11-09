close global

Il GP brasiliano apporta modifiche a HELP Antonelli

Alessandro Lombardo
Il comitato organizzatore del Gran Premio del Brasile ha preso misure immediate per intervenire su Interlagos.

A seguito dei numerosi incidenti causati dall'acqua sulla pista, è stata decisa la rimozione con sega della sezione piana in cui si sono verificati gli incidenti di Piastri, Hulkenberg e Colapinto. L'intervento, studiato per eliminare la formazione di pozzanghere simili a quelle verificatesi ieri, punta a garantire condizioni migliori e maggior sicurezza durante la gara.

La griglia di partenza per il Gran Premio del Brasile 2025 è stata ufficialmente confermata dalla FIA. Dopo un sabato intenso in cui Lando Norris ha trionfato nella gara sprint, il pilota britannico si è assicurato la pole position con la sua McLaren, consolidando il vantaggio in vista del campionato. Con un distacco di nove punti rispetto al compagno Oscar Piastri e un margine pari a due vetture sull’australiano, la lotta per il titolo si fa sempre più accesa. Kimi Antonelli occuperà la seconda posizione, seguito da Charles Leclerc; Oscar Piastri si piazzerà al quarto posto, mentre Isack Hadjar, dei Racing Bulls, chiuderà il top cinque.

Il campionato vede inoltre un imprevisto per il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che dovrà partire dalla sedicesima posizione dopo una sessione di qualifiche disastrosa per la Red Bull, in cui anche Yuki Tsunoda è stato eliminato nella Q1. È la prima volta dal Gran Premio del Giappone nel 2006 che la scuderia non porta nessuna vettura alla Q2 e la prima dal Gran Premio di Russia del 2021 che Verstappen non riesce a superare questo turno. Ecco la griglia di partenza ufficiale per il Gran Premio del Brasile di domenica, confermata dalla FIA.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Griglia di partenza del Gran Premio del Brasile 2025 di F1

Posizione Pilota Squadra
1Lando NorrisMcLaren
2Kimi AntonelliMercedes
3Charles LeclercFerrari
4Oscar PiastriMcLaren
5Isack HadjarRacing Bulls
6George RussellMercedes
7Liam LawsonRacing Bulls
8Oliver BearmanHaas
9Pierre GaslyAlpine
10Nico HulkenbergSauber
11Fernando AlonsoAston Martin
12Alex AlbonWilliams
13Lewis HamiltonFerrari
14Lance StrollAston Martin
15Carlos SainzWilliams
16Franco ColapintoAlpine
17Yuki TsunodaRed Bull
18Gabriel BortoletoSauber
PIT LANE*Max VerstappenRed Bull
PIT LANE*Esteban OconHaas

* = Max Verstappen ed Esteban Ocon inizieranno il Gran Premio del Brasile dalla pit lane dopo aver apportato modifiche ai loro bolidi in condizioni di parc fermé.

