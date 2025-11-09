Norris vince il GP del Brasile; Antonelli eroico; Incubo per la Ferrari

Il Gran Premio del Brasile ha regalato a Lando Norris l'opportunità di avvicinarsi in modo decisivo al titolo piloti di questa stagione. Norris ha conquistato il primo posto nella gara svoltasi a Interlagos, affiancato da Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen sul podio.

Il via della gara si è rivelato estremamente caotico: già al primo giro, un incidente che ha coinvolto Gabriel Bortoleto ha costretto l'intervento del primo Safety Car, lasciando presagire un weekend complicato per il pilota.

La confusione è ripresa subito dopo l'uscita del Safety Car al giro 5. Un contatto multiplo tra Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli e Oscar Piastri ha portato all'abbandono del pilota Ferrari al giro 6, aggravando ulteriormente l'atmosfera turbolenta della corsa.

Le difficoltà per Ferrari si sono intensificate al giro 39, quando Lewis Hamilton ha dovuto ritirarsi dalla gara, evidenziando le criticità del team in una giornata già segnata da problemi.

Fernando Alonso, invece, ha vissuto una vera e propria giornata da incubo, costretto ad abbandonare al giro 36 a causa di gravi problemi tecnici al suo monoposto, rinunciando così a qualsiasi possibilità di raccolta punti.

Franco Colapinto ha riproposto una prestazione convincente, dimostrando di essere in grado di chiudere la stagione in grande forma, in una prova che può essere paragonata alle migliori esibizioni viste a Pierre Gasly, nonostante la mancanza di punti in classifica.

Carlos Sainz ha offerto un'esibizione piuttosto discreta, in compagna di Alex Albon. Pur finendo entrambi fuori dalla zona punti con Williams, il pilota spagnolo si è distinto per una resa superiore rispetto al suo collega.

Sul fronte Mercedes, la serata ha visto una prestazione di alto livello da parte del team. Entrambi i piloti hanno contribuito significativamente, con un meritato podio per Antonelli e un solido quarto posto per George Russell.

Come è finito il Gran Premio del Brasile 2025?

1. Lando Norris

2. Andrea Kimi Antonelli

3. Max Verstappen

4. George Russell

5. Óscar Piastri

6. Oliver Bearman

7. Liam Lawson

8. Isack Hadjar

9. Nico Hülkenberg

10. Pierre Gasly

11. Alexander Albon

12. Esteban Ocon

13. Carlos Sainz

14. Fernando Alonso

15. Franco Colapinto

16. Lance Stroll

17. Yuki Tsunoda

18. Lewis Hamilton

19. Charles Leclerc

20. Gabriel Bortoleto

