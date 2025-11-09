Antonelli, Piastri? Leclerc svela TUTTO sul suo ritiro in Brasile

Charles Leclerc ha terminato la gara di São Paulo in maniera precoce e con evidente frustrazione, dopo un weekend già costellato di imprevisti.

Nei primi giri si è verificato un controverso contatto tra Kimi Antonelli e Óscar Piastri, che ha portato la Mercedes a deviare contro la Ferrari guidata dal monegasco. L’incidente, che ha cancellato ogni possibilità per Ferrari di brillare in pista, ha evidenziato le difficoltà legate alla gestione degli spazi e alle traiettorie in condizioni di aderenza ridotta.

Il pilota ha spiegato che Antonelli avrebbe dovuto lasciare più spazio per la McLaren sulla curva interna, dato che le traiettorie si intersecavano rapidamente. Il contatto ha fatto sì che la Mercedes si spostasse verso la Ferrari, provocando danni inevitabili.

Leclerc ha riconosciuto una responsabilità condivisa e non incolpa esclusivamente Piastri, sottolineando come l’errore reciproco abbia condotto alla perdita di punti e allo svanire di ogni possibilità di podio.

