Lando Norris reagisce alla minaccia di Kimi Antonelli in Brasile

Lando Norris ha risposto alle continue minacce ricevute da Andrea "Kimi" Antonelli durante il weekend del Gran Premio del Brasile.

Il pilota britannico, parlando con F1 subito dopo aver conquistato la pole position a Interlagos, ha commentato la prestazione del pilota italiano, che si era qualificato secondo.

Ecco cosa ha dichiarato il pilota della McLaren: "Ho scoperto stamattina che lui [Kimi Antonelli] è molto veloce, che non si arrende mai", ha commentato l'attuale leader del campionato piloti.

Cosa è successo nelle qualifiche del GP del Brasile?

Lando Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio del Brasile, con Kimi Antonelli al suo fianco in prima fila. Il britannico ha firmato il miglior giro in 1:09.511, battendo la Mercedes di 0.174.

Dietro all’italiano è arrivato Charles Leclerc, seguito da Oscar Piastri, Isack Hadjar e George Russell. Nel resto della Top 10 hanno concluso Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg.

Fernando Alonso e Lewis Hamilton hanno fallito nella qualifica del Gran Premio del Brasile dopo essere stati eliminati in Q2. Il pilota dell’Aston Martin è rimasto fuori per soli 0.016 secondi di differenza con Nico Hulkenberg, l’ultimo qualificato alla Q3.

Insieme allo spagnolo sono stati eliminati Alex Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Carlos Sainz. Max Verstappen e Red Bull Racing hanno subito una doppia eliminazione in Q1, la differenza con Nico Hulkenberg, il 15º, è stata di appena 0.066 secondi. Insieme al quattro volte campione del mondo sono stati eliminati Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto ed Esteban Ocon.

GP del Brasile: Qualifiche

