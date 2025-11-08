Fernando Alonso e Lewis Hamilton non sono riusciti a qualificarsi per il Gran Premio del Brasile, venendo eliminati nella sessione Q2.

Il pilota di Aston Martin ha mancato di soli 0,016 secondi per accedere alla Q3, seguendo Nico Hulkenberg, mentre anche Alex Albon, Lance Stroll e Carlos Sainz hanno visto le loro speranze spezzarsi in questo turno.

Nel frattempo, Max Verstappen e la Red Bull Racing hanno subito una doppia eliminazione nella Q1: il pilota olandese non è riuscito a segnare un tempo competitivo, subendo un duro colpo alle sue ambizioni per il Campionato Piloti.

La differenza con il quindicesimo, Nico Hulkenberg, è stata di appena 0,066 secondi, con Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto ed Esteban Ocon anch’essi esclusi.

Cosa è successo nella FP1 del Gran Premio del Brasile?

Franco Colapinto ha preceduto Max Verstappen nelle prime prove libere del Gran Premio del Brasile, con Fernando Alonso quarto.

Il pilota argentino, rinnovato per il 2026, ha approfittato dei problemi della Red Bull Racing e ha concluso al 16° posto, davanti al campione del mondo in carica, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Lando Norris ha fatto segnare il giro più veloce a Interlagos con un tempo di 1:09.975, battendo Oscar Piastri di 0,023 secondi. Dietro di loro si sono classificati Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto. Il resto della top 10 includeva George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar e Kimi Antonelli.

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Nico Hulkenberg 4 Fernando Alonso 5 Gabriel Bortoleto 6 George Russell 7 Pierre Gasly 8 Carlos Sainz 9 Isack Hadjar 10 Kimi Antonelli 11 Liam Lawson 12 Alexander Albon 13 Esteban Ocon 14 Oliver Bearman 15 Lance Stroll 16 Franco Colapinto 17 Max Verstappen 18 Charles Leclerc 19 Lewis Hamilton 20 Yuki Tsunoda

