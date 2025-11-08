Antonelli, VICINO alla vittoria; Hamilton, penalizzato dalla FIA nella Sprint Race GP del Brasile
Lando Norris ha vinto la Sprint del Gran Premio del Brasile, approfittando dell'incidente tra Oscar Piastri e consolidando il suo vantaggio nel Campionato Piloti.
La gara è partita con pochi eventi clamorosi, mentre Max Verstappen ha scalato diverse posizioni fino a raggiungere il quinto posto. Al sesto giro, in condizioni piovose, Franco Colapinto ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro il muro.
In quell'occasione, anche Nico Hulkenberg e Oscar Piastri sono rimasti coinvolti nell’incidente, costringendo la McLaren all'abbandono. Di fronte a questi imprevisti, i commissari di gara hanno esposto la bandiera rossa.
Alla ripresa non sono intervenuti cambiamenti sostanziali, sebbene si siano delineati due duelli fondamentali: la battaglia tra Kimi Antonelli e Norris per la vittoria e la lotta di Fernando Alonso per difendere il quinto posto contro Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
In definitiva, la Mercedes non è riuscita a superare la McLaren, con Leclerc l’unico capace di recuperare posizioni sul due volte campione del mondo. Hamilton, infatti, non ha potuto attuare il sorpasso a causa del contatto con Gabriel Bortoleto nell’ultimo giro, che ha portato all’esposizione della bandiera gialla.
GP del Brasile: Sprint
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Kimi Antonelli
|3
|George Russell
|4
|Max Verstappen
|5
|Charles Leclerc
|6
|Fernando Alonso
|7
|Lewis Hamilton
|8
|Pierre Gasly
|9
|Lance Stroll
|10
|Isack Hadjar
|11
|Esteban Ocon
|12
|Oliver Bearman
|13
|Liam Lawson
|14
|Yuki Tsunoda
|15
|Carlos Sainz
|16
|Nico Hulkenberg
|17
|Alexander Albon
|18
|Gabriel Bortoleto
|19
|Franco Colapinto
|20
|Oscar Piastri
Cosa è successo nella Sprint Qualy del GP del Brasile?
Fernando Alonso ha brillato in qualifica per la Sprint Race, confermandosi tra i primi cinque e posizionandosi davanti a Max Verstappen. La sorpresa è arrivata con Kimi Antonelli, che ha conquistato il secondo posto a soli 0,097 secondi dietro Lando Norris, mentre Oscar Piastri ha concluso al terzo posto, anticipando sia George Russell che Alonso.
Il resto del Top 10 è composto da Max Verstappen, Lance Stroll, Charles Leclerc, Isack Hadjar e Nico Hulkenberg. Un imprevisto durante il secondo turno ha avuto ripercussioni significative: Charles Leclerc ha causato, in maniera accidentale, l’eliminazione di Lewis Hamilton. Nella SQ2 il pilota monegasco ha subito un incidente negli ultimi secondi, ruotando e bloccandosi in pista, costringendo i commissari a mostrare la bandiera gialla. L'episodio ha impedito ad Hamilton di migliorare il suo tempo, determinandone l’eliminazione assieme ad Alex Albon, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman.
Carlos Sainz ha reagito con decisione contro la Williams per essere stato eliminato al primo turno delle qualifiche sprint. Il pilota spagnolo ha trasmesso un messaggio tagliente via radio, commentando: "Questa è la peggiore esecuzione che abbia mai visto in vita mia". Insieme al pilota originario di Madrid, sono stati eliminati anche Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Liam Lawson e Franco Colapinto.
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Kimi Antonelli
|3
|Oscar Piastri
|4
|George Russell
|5
|Fernando Alonso
|6
|Max Verstappen
|7
|Lance Stroll
|8
|Charles Leclerc
|9
|Isack Hadjar
|10
|Nico Hulkenberg
|11
|Lewis Hamilton
|12
|Alexander Albon
|13
|Pierre Gasly
|14
|Gabriel Bortoleto
|15
|Oliver Bearman
|16
|Franco Colapinto
|17
|Liam Lawson
|18
|Yuki Tsunoda
|19
|Esteban Ocon
|20
|Carlos Sainz
