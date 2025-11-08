close global

A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Antonelli, VICINO alla vittoria; Hamilton, penalizzato dalla FIA nella Sprint Race GP del Brasile

Gianluca Cosentino
Lando Norris ha vinto la Sprint del Gran Premio del Brasile, approfittando dell'incidente tra Oscar Piastri e consolidando il suo vantaggio nel Campionato Piloti.

La gara è partita con pochi eventi clamorosi, mentre Max Verstappen ha scalato diverse posizioni fino a raggiungere il quinto posto. Al sesto giro, in condizioni piovose, Franco Colapinto ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro il muro.

In quell'occasione, anche Nico Hulkenberg e Oscar Piastri sono rimasti coinvolti nell’incidente, costringendo la McLaren all'abbandono. Di fronte a questi imprevisti, i commissari di gara hanno esposto la bandiera rossa.

Alla ripresa non sono intervenuti cambiamenti sostanziali, sebbene si siano delineati due duelli fondamentali: la battaglia tra Kimi Antonelli e Norris per la vittoria e la lotta di Fernando Alonso per difendere il quinto posto contro Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

In definitiva, la Mercedes non è riuscita a superare la McLaren, con Leclerc l’unico capace di recuperare posizioni sul due volte campione del mondo. Hamilton, infatti, non ha potuto attuare il sorpasso a causa del contatto con Gabriel Bortoleto nell’ultimo giro, che ha portato all’esposizione della bandiera gialla.

GP del Brasile: Sprint

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Kimi Antonelli
3George Russell
4Max Verstappen
5Charles Leclerc
6Fernando Alonso
7Lewis Hamilton
8Pierre Gasly
9Lance Stroll
10Isack Hadjar
11Esteban Ocon
12Oliver Bearman
13Liam Lawson
14Yuki Tsunoda
15Carlos Sainz
16Nico Hulkenberg
17Alexander Albon
18Gabriel Bortoleto
19Franco Colapinto
20Oscar Piastri

Cosa è successo nella Sprint Qualy del GP del Brasile?

Fernando Alonso ha brillato in qualifica per la Sprint Race, confermandosi tra i primi cinque e posizionandosi davanti a Max Verstappen. La sorpresa è arrivata con Kimi Antonelli, che ha conquistato il secondo posto a soli 0,097 secondi dietro Lando Norris, mentre Oscar Piastri ha concluso al terzo posto, anticipando sia George Russell che Alonso.

Il resto del Top 10 è composto da Max Verstappen, Lance Stroll, Charles Leclerc, Isack Hadjar e Nico Hulkenberg. Un imprevisto durante il secondo turno ha avuto ripercussioni significative: Charles Leclerc ha causato, in maniera accidentale, l’eliminazione di Lewis Hamilton. Nella SQ2 il pilota monegasco ha subito un incidente negli ultimi secondi, ruotando e bloccandosi in pista, costringendo i commissari a mostrare la bandiera gialla. L'episodio ha impedito ad Hamilton di migliorare il suo tempo, determinandone l’eliminazione assieme ad Alex Albon, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman.

Carlos Sainz ha reagito con decisione contro la Williams per essere stato eliminato al primo turno delle qualifiche sprint. Il pilota spagnolo ha trasmesso un messaggio tagliente via radio, commentando: "Questa è la peggiore esecuzione che abbia mai visto in vita mia". Insieme al pilota originario di Madrid, sono stati eliminati anche Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Liam Lawson e Franco Colapinto.

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Kimi Antonelli
3Oscar Piastri
4George Russell
5Fernando Alonso
6Max Verstappen
7Lance Stroll
8Charles Leclerc
9Isack Hadjar
10Nico Hulkenberg
11Lewis Hamilton
12Alexander Albon
13Pierre Gasly
14Gabriel Bortoleto
15Oliver Bearman
16Franco Colapinto
17Liam Lawson
18Yuki Tsunoda
19Esteban Ocon
20Carlos Sainz

