ULTIMO MINUTO: La FIA annuncia una PUNIZIONE a Lewis Hamilton per il Brasile

La FIA ha annunciato la sua decisione in merito all'indagine su Lewis Hamilton per un incidente durante le qualifiche sprint del Gran Premio del Brasile.

L'organo di governo del motorsport ha comunicato in un comunicato ufficiale che il sette volte campione del mondo ha ricevuto una penalità per aver violato le regole relative alle bandiere gialle.

"Decisione: Lewis Hamilton ha ricevuto un richiamo ufficiale alla guida. Questo è il suo primo avvertimento della stagione. I commissari hanno ascoltato la testimonianza del pilota della vettura numero 44, nonché del rappresentante del team, e hanno esaminato filmati, telemetria e immagini di bordo. Durante l'udienza, il britannico ha spiegato di non aver visto la spia luminosa.

"Le immagini di bordo hanno confermato che la spia luminosa si è accesa solo per una frazione di secondo prima che il pilota superasse il punto di svolta e che la sua attenzione era concentrata sul punto di ingresso in curva, guardando verso il lato destro della pista. Pertanto, i commissari hanno ritenuto credibile che non avesse percepito il segnale visivo.

"Tuttavia, Hamilton ha ammesso di aver visto la vettura di Leclerc ferma di lato e un semaforo verde più avanti. Questo avrebbe dovuto fargli capire che si trovava, come minimo, in un settore soggetto a bandiera gialla. Di conseguenza, era obbligato a ridurre visibilmente la velocità. Dopo aver esaminato la telemetria, i commissari hanno osservato che il pilota ha esitato ad accelerare, ma non ha ridotto la velocità come richiesto dal regolamento.

"In situazioni simili in passato, si è ritenuto opportuno comminare un richiamo invece della consueta penalità di cinque posizioni in griglia. Nell'interesse di mantenere la coerenza, i commissari hanno stabilito che un avvertimento fosse sufficiente anche in questo caso", hanno spiegato.

Correlato: La reazione di Lewis Hamilton dopo essere stato rovinato da Charles Leclerc in Brasile

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato